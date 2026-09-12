Basilio García Sevilla, 12 SEP 2026 - 10:34h.

"He escuchado muchas cosas este verano, pero mi intención era seguir aquí y la del club también"

Uno por uno del Sevilla FC ante el Valencia CF: el buen inicio está más que confirmado

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Lucien Agoumé está ofreciendo en este inicio de temporada las prestaciones que todos esperan de él en el Sevilla FC. Desde Víctor Orta, cuando lo fichó, a Antonio Cordón cuando decidió ejercer la opción que tenía para prácticamente completar la propiedad de su pase, pagando cuatro millones más al Inter de Milán. Este verano se ha oído de todo en cuanto a su futuro, pero el jugador está zanjando los rumores entre el campo y los micrófonos.

El jugador es un fijo para Luis García Plaza, y ni siquiera los refuerzos en el centro del campo -Guridi, Kochorashvili y Fofana- le han desplazado ni un milímetro de su rol capital en el equipo. Hasta el momento, ha jugado todos los partidos y todos los minutos desde que comenzara la temporada -como Odysseas, Juan Iglesias y Suazo-, y su rendimiento está convenciendo hasta a los más críticos. “Es un jugador importante”, reconocía el míster en la rueda de prensa postpartido.

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En la previa, incluso, fue quien tomó la palabra para arengar a sus compañeros antes de salir del vestuario, en unas imágenes que captaron las cámaras de DAZN.

Ante el Valencia, junto a Youssouf Fofana, se le vio tremendamente cómodo y muy acertado a la hora de elegir cuándo defender y cuándo atacar. Firmó un partido notable, como ya hizo, por ejemplo, en San Mamés. Y tiene papeletas para ser uno de los capitanes junto a Suazo y Kike Salas. Preciso en los pases ante el Valencia, con un 84,78% de acierto en los 46 intentados, lleva en estos primeros cinco partidos 30 recuperaciones y 25 duelos ganados. Sus 12 intercepciones le sitúan en lo más alto de ese ranking parcial de LALIGA. Estadísticas que hablan de un jugador todoterreno.

Agoumé lo tiene claro

Tras el partido ante el Valencia, fue de los encargados de hablar en zona mixta, donde desveló que nunca tuvo en el pensamiento marcharse. “Llevo casi tres años en el club, estoy muy bien. He escuchado muchas cosas este verano, pero mi intención era seguir aquí y la del club también. En el mercado siempre se habla de muchas cosas, pero mi cabeza siempre ha estado aquí, quiero seguir y mejorar como jugador aquí. Vamos a lograr cosas importantes en el club”, afirmaba.

Además, promete la dupla francesa que conforma con Youssouf Fofana, un jugador al que ha puesto por las nubes. “Muy bien, sabemos lo que nos puede traer este año, la calidad que tiene. Internacional francés, cosa que no es fácil. Hemos visto que es un jugador que nos puede ayudar mucho este año”, expresaba.

Eso sí, Agoumé no es de lanzar las campanas al vuelo pues, tras dos temporadas y media en el equipo, sabe bien que la competición es muy larga. “Hemos empezado la temporada muy bien, con diez puntos de quince. El equipo esta compitiendo muy bien y luchando, hemos visto un equipo que lucha junto, quiere sumar puntos y ganar partidos. Ahora hay que seguir trabajando, porque el año pasado empezamos también bastante bien y sabemos todos lo que hemos sufrido. Hay que seguir trabajando, que tenemos todavía muchas cosas que mejorar”.

“Plantilla, mejor o peor, no se puede decir. El fútbol es el campo el que habla. Estamos compitiendo, las cosas nos están yendo bien y espero que va a seguir así”, concluía.