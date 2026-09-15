Fran Fuentes 15 SEP 2026 - 12:36h.

Los pronósticos de Driblab Pro ofrecen, al término de la quinta jornada liguera, los pronósticos según la proyección de puntos, historia y otra serie de variables

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Una vez finalizada la quinta jornada de LALIGA EA SPORTS, con triunfo del Real Betis sobre el Villarreal CF, algunos equipos comienzan a definir sus posiciones. El propio conjunto verdiblanco se confirma como tercer clasificado, empatado con el Real Madrid y tan solo por detrás de un intratable FC Barcelona. De este modo, el Big Data ya hace sus cálculos para tratar de prever, según dinámicas, puntajes, histórico y otra serie de variables, para adivinar cómo acabará la competición. De este modo, los resultados de los compañeros de Driblab, proveedor de estadísticas de ElDesmarque, arrojan resultados esperanzadores para algunos clubes como el Sevilla FC, a quien colocan de vuelta en Europa. O con el Valencia CF, a quien dan por salvado pese a ser el colista con un solo punto y el polvorín a nivel institucional.

Aunque empecemos por el principio. En la parte alta de la clasificación, el modelo estadístico de Driblab Pro mantiene al FC Barcelona como el gran favorito para conquistar el campeonato. El conjunto azulgrana, líder con 15 puntos después de su pleno de victorias, alcanza un 77.7% de probabilidades de terminar primero con una proyección de 93,8 puntos. En la pelea por el título, el Madrid conserva un 22,2% de opciones, mientras que el Atlético de Madrid apenas llega al 0,1%.

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La encarnizada lucha por Europa mete al Sevilla en plena pelea por la Conference

Precisamente el Atlético es el tercer gran candidato a los puestos Champions. El equipo rojiblanco, que reaccionó con un contundente triunfo ante la Real Sociedad, tiene un 82% de probabilidades de acabar entre los cuatro primeros. Por delante aparece un sorprendente Real Betis: los verdiblancos cuentan con un 57,9% de opciones de repetir Champions, además de un 15,7% de posibilidades de terminar en Europa League y un 10,2% en Conference League.

El Athletic Club también mantiene opciones europeas importantes: 17,1% de Champions, 14,7% de Europa League y 14,4% de Conference League. Villarreal, pese a su mal comienzo y sus apenas dos puntos, conserva un 13,2% de posibilidades de Champions y un 13,5% de Europa League. Deportivo Alavés y Sevilla FC presentan escenarios similares, aunque con porcentajes algo más bajos. Sin embargo, el caso del conjunto hispalense es muy reseñable, ya que vuelve a tener el límite salarial más bajo de la categoría. El Big Data le sitúa como octavo clasificado en el final de temporada, teniendo que esperar al índice UEFA y a la Copa del Rey para conocer si ese puesto dará acceso a Europa. Del mismo modo, le arroja un 6.8% de posibilidades de ir a Champions, un 7.7% de Europa League y un 9.5% de posibilidades de acudir a la UEFA Conference League.

Se van definiendo los clubes que lucharán por la permanencia

En la zona media, Espanyol, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Deportivo, Levante, Osasuna y Racing de Santander tienen todavía diferentes caminos hacia Europa, pero también se mantienen en una zona coqueta con los puestos de descenso. La Real, por ejemplo, se queda en un 9,7% de caer, mientras que Rayo y Deportivo alcanzan el 10,3% y el 11,2%, respectivamente.

Y aparece uno de los datos más llamativos: el Valencia no está condenado al descenso pese a ser colista con un solo punto. Driblab le concede un 31,7% de probabilidades de perder la categoría, lo que significa que tiene un 68,3% de opciones de salvarse. Eso sí, su situación sigue siendo delicada.

Los mayores candidatos al descenso son Elche (55,2%) y Málaga (53,6%), ambos por encima del 50%. Celta (32%), Getafe (31,9%) y Valencia (31,7%) forman el siguiente escalón de riesgo. La fotografía todavía es muy provisional, pero después de estas primeras jornadas el modelo ya empieza a separar favoritos, aspirantes europeos y equipos llamados a pelear por la permanencia.