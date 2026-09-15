María Trigo 15 SEP 2026 - 08:56h.

Muchos compañeros le han puestos mensajes en las redes sociales tras volver a jugar con el Betis

La locura de Dani Ceballos en el gol del Betis al Real Madrid

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El sueño de Dani Ceballos se ha hecho realidad. Regresó al Real Betis el último día del cierre del mercado de fichajes tras desvincularse gratis del Real Madrid y esperar a que las condiciones económicas cuadraran. Desde entonces, vio un primer encuentro como no convocado sentado al lado del baquillo y vio otro entero desde el banco suplentes hasta que este lunes por la noche, por fin, Manuel Pellegrini decidió darle minutos.

Dani Ceballos re-debutó con el Betis ante el Villarreal. Salió al estadio de La Cerámica en el minuto 57 en lugar de Isco y parecía que el tiempo no había pasado por él. Estuvo bien colocado, aporto sacrifició, control de balón y no falló ni un sólo pase de los que dio. Tras esto, el siguiente paso es que sea titular, ¿le llegará la oportunidad el jueves en La Cartuja?

Los mensajes del vestuario del Betis a Dani Ceballos

A la conclusión del choque, el centrocampista utrerano subió unas cuentas fotos a su Instagram con el siguiente mensaje: "9 años, 3 meses y 25 días. De vuelta". Una publicación en la que no dudaron en reaccionar multitud de compañeros, tal y como recogemos a continuación.

El "Qué orgullo más grande tenerte aquí" de Marc Bartra, el "que jugador" de Natan, el "que deleite" de Fran García, el "pero que alegría" de Héctor Bellerín, el "esto empieza" de Ángel Ortiz se suman a los emoticonos de corazones de Marc Roca o Morante jr. También reaccionaron al post algunos exjugadores verdiblancos como Juan Miranda o Germán Pezzella.

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Su pareja, Luna Serrat también le dedicó unos corazones. Por ahora, ella y sus dos hijas siguen en Madrid a la espera de poder hacer la mudanza definitiva para poder estar todos juntos de nuevo. Dani Ceballos se fue del Betis siendo muy joven y regresa como padre de familia para ser uno de los grandes pilares del proyecto de Champions del cuadro verdiblanco.