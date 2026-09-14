Basilio García Sevilla, 14 SEP 2026 - 23:33h.

"Estuvimos atentos defensivamente, buscando la portería contraria, pero acelerados en las definiciones e imprecisos"

Dani Ceballos, 3.404 días después, vuelve a jugar con el Betis y no falla ni un solo pase

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Manuel Pellegrini ganando al Villarreal CF con el Real Betis Balompié. Da igual cuando leas esto, pues se ha convertido casi en una tradición y el equipo verdiblanco ha conseguido su cuarta victoria consecutiva en el Estadio de La Cerámica de las siete veces que lo ha visitado como bético, en las que solo ha perdido en una ocasión. El estadio en el que desembarcó en Europa prácticamente es el jardín de su casa.

La victoria de este lunes ha sido incontestable y podría haber sido una goleada de aúpa. Tanto es así, que incluso el entrenador ha reconocido que temía que todo pudiera acabar de peor manera para el Betis tras haber fallado ocasiones una detrás de otra en la segunda mitad. “¿Temor? Por supuesto que sí. Cuando uno está con un solo gol de diferencia y yerra tantos goles, por lo general el fútbol te castiga y viene el empate. Estuvimos atentos defensivamente, buscando la portería contraria, acelerados en las definiciones e imprecisos, pero no es tan fácil crearle tantas oportunidades a un equipo como el Villarreal en su casa. En términos generales me dejó muy contento”, expresaba Pellegrini en palabras a Movistar.

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“Partidazo en general. El fútbol es un espectáculo, ha sido un partido entre dos equipos que salen a jugar y buscar la portería contraria. Hicimos un partido muy completo, nos faltó tener más tranquilidad en las cuatro o cinco ocasiones que tuvimos en el segundo tiempo para liquidar el partido. No las convertimos, pero seguimos intentando buscarlas con seguridad defensiva. Muy contento por lo que hizo el Betis ante un gran equipo en casa”, indicía Pellegrini.

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Un Villarreal neutralizado en la segunda parte. “En el primer tiempo ellos tuvieron llegadas peligrosas, en la segunda menos. Tuvimos mas el control, más llegada, el mismo hecho estar en desventaja le obligó a dejar más espacios y lo supimos aprovechar”.

El inicio de temporada. “Es importante por supuesto partir con victorias los primeros partidos, hay una intensa Champions League a mitad de semana. Nos quedan seis puntos más antes del primer parón, tenemos que intentar seguir sumando, con el convencimiento de que lo que hemos hecho en estos partidos para ganar no nos va a servir para ganar el próximo, si lo repetimos sí, pero no hay que confiarse. Todos los equipos son muy complicados y ahora tenemos que buscar los tres puntos ante el Getafe en casa”.

El lujo de cambiar a Isco por Ceballos. “Tenemos muchos jugadores muy creativos, también Fidalgo, Lo Celso, Ceballos, Isco… Este equipo trata de jugar creativamente, buscando la portería contraria. Hay muchísimos partidos, mientras haya un grupo comprometido con el proyecto tenemos que seguir avanzando”.