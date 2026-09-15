Juan Pérez 15 SEP 2026 - 11:39h.

El presidente del FC Barcelona mira de reojo a otros clubes

El gesto de Joan Laporta tras ganar al Levante: sonriente y cuatro dedos por los goles del Barcelona

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El Rayo Vallecano tiene la confirmación para volver al Estadio de Vallecas justo después de disputar en Butarque su próximo partido como local, una medida que afianza el apoyo de clubes como el FC Barcelona. Joan Laporta es uno de los que ha levantado la voz para defender a Martín Presa en todo el proceso que ha pasado el conjunto madrileño, pero ahora el presidente catalán amplía su apoyo con un órdago a otros clubes.

El caos vivido por el Rayo Vallecano en las primeras jornadas de LALIGA ha apuntado en algún momento incluso a San Mamés como solución, pero ahora todo queda en casa. El último informe de la Comunidad de Madrid ha levantado este lunes la suspensión del estadio sin tiempo a llegar al próximo encuentro, lo que empuja a algunos nombres como Joan Laporta a alinearse con el trabajo del presidente del conjunto franquirrojo y con todos sus trabajadores.

Las palabras de Joan Laporta de mano de Víctor Navarro fueron claras al ser preguntado por la situación del Rayo Vallecano tras la resolución del conflicto: "No lo sabía pero me alegro mucho por Martín Presa y toda su familia porque se lo merecen, era inconcebible que a algunos les recalifiquen terrenos y a otros no les dejen jugar en su estadio", afirma. Un claro guiño a la capital en esa enemistad constante que hay entre ambos clubes.

Laporta amplía que Martín Presa ya lo tenía todo en regla para poder volver a jugar en el Estadio de Vallecas: "cuando a mí me había dicho Raúl que tenían todos los permisos y que habían hecho todo lo necesario para poder volver a jugar en Vallecas", confirma. Un dardo directo a la yugular que se cuela en la actualidad sin levantar mucha polvareda pero activa una vez más un pique que va y viene constantemente durante la temporada.