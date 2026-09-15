Rodri da un paso al lado para el Balón de Oro y le deja el trono a Lamine

Juan Pérez 15 SEP 2026 - 10:05h.

El único deseo del centrocampista es la victoria de un español en el galardón individual

El Barça prepara una campaña para hacer que Lamine Yamal gane el Balón de Oro

Compartir







Las narrativas para el Balón de Oro pesan tanto como lo futbolístico, más aún en una semana donde algunos de los protagonistas han encerrado de manera inteligente la batalla a solo dos jugadores. Rodri no está en la conversación a pesar de ser el MVP del Mundial 2026, y en sus últimas declaraciones se expone como un auténtico líder al dejarle el espacio necesario a Lamine Yamal para brillar porque es la apuesta blaugrana para el premio.

La charla de Lamine Yamal con Valdano sobre que él y Mbappé son los únicos candidatos al Balón de Oro casa con la decisión del club para apostar por su estrella, y así acaba la conversación. Rodri Hernández ha entendido eso a la perfección al llegar al conjunto culé, y en su tono habitual, aclara su perspectiva: "El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece y es totalmente lícito", aclara.

PUEDE INTERESARTE Mbappé y Dembélé, una riña que rompe a la selección francesa por culpa del Balón de Oro

La única diferencia con Lamine, es que el extremo de 19 años está en plena campaña alimentando que él y Mbappé son los únicos candidatos reales, mientras que Rodri regresa en cada explicación al Mundial. "A mí me gustaría que lo ganara un español. Hay que reconocer al fútbol español porque ganar un mundial es lo más grande que hay y no solo por eso sino por la manera en la que se hizo", con lo que el mejor jugador de España en la cita internacional regresa al triunfo en Estados Unidos no solo para mirar de reojo a sus compañeros, sino para darle valor al grupo.

Entre esos otros nombres el único que tiene algo de fuerza es el de Fabián Ruiz, que hace poco levantaba la voz por primera vez para posicionarse como el único que ha levantado Champions League y Mundial este año. Lo que eso significa, tras su papel fundamental en muchos partidos de España y como titular en el equipo de Luis Enrique, entra dentro del baremo de Rodri. Fabián tiene un sueño casi imposible, porque el Mundial queda muy atrás y ahora los focos están puestos en los '10' de FC Barcelona y Real Madrid. También están Kane, Dembélé y Leo Messi, todos enredados en un premio que se entrega el próximo lunes 26 de octubre.