El Barça prepara una campaña para hacer que Lamine Yamal gane el Balón de Oro

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 08:51h.

El club azulgrana ya trabaja en una estrategia para respaldar la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro

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El FC Barcelona ha decidido apostar por Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro y prepara una campaña para reforzar su candidatura durante las próximas semanas. Según ha explicado José Álvarez en El Chiringuito, el club azulgrana irá “con todo” para defender las opciones del delantero, tanto desde la entidad como mediante apoyos externos de relevancia internacional. La gala se celebrará el lunes 26 de octubre, por lo que queda poco más de un mes para que se conozca al ganador. En este periodo, el Barça pretende aumentar la presión pública en favor de Lamine y contrarrestar la estrategia que ha comenzado a desarrollar Kylian Mbappé a través de sus últimas declaraciones.

El FC Barcelona hará una campaña "a lo grande"

José Álvarez ha asegurado que la postura del club está tomada y que Lamine Yamal es su candidato por delante del resto. La entidad considera que su rendimiento durante la temporada, tanto con el Barcelona como con la Selección Española, le sitúa por encima de sus principales competidores. Joan Laporta ya ha defendido públicamente esa posición y el respaldo irá más allá de las declaraciones.

La estrategia incluiría la participación de deportistas y futbolistas de peso internacional, que podrían pronunciarse en favor del extremo azulgrana en los próximos días. El objetivo sería que el mensaje alcance una dimensión global y que la candidatura de Lamine gane fuerza entre aficionados, medios y votantes. En esa operación también habría tenido protagonismo Jorge Mendes. El representante mantuvo una reunión con el club en la que, según José Álvarez, se abordó tema del Balón de Oro y la forma de impulsar el apoyo a Yamal.

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La decisión del Barça supone, además, dejar en un segundo plano a Rodri, también vinculado al club y ganador del Balón de Oro en 2024. El centrocampista, que ya habría recibido la confirmación de que la entidad se ha decantado por Lamine, declaró eso mismo públicamente. La carrera queda así planteada como una batalla entre candidaturas, con el Barcelona dispuesto a movilizar todos sus recursos para que su joven estrella termine levantando el premio.