Mbappé y Dembélé, una riña que rompe a la selección francesa por culpa del Balón de Oro

Juan Pérez 14 SEP 2026 - 19:18h.

Un lío que puede marcar el futuro de la selección francesa

Los dardos de Lamine Yamal a Dembélé y Mbappé por el Balón de Oro

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La carrera hacia el Balón de Oro que Lamine Yamal intenta convertir en un duelo contra Mbappé tiene muchas más aristas en plena candidatura por colocarse en el escaparate, y los franceses están en la pole del escándalo. Las declaraciones del '10' de Francia y del Real Madrid no parecen haberle sentado bien a Ousmane Dembélé, y los dardos son ahora una constante en pos de un premio que aleja la camaradería a futuro en la selección gala.

El acoso y derribo por entender que la ruta más rápida hacia el Balón de Oro es derribar las alianzas de compañeros de selección da para reflexionar sobre el mal del fútbol desde el individualismo. Entre tanta palabrería las reacciones de todo un país y de los compañeros de selección parecen elegir lado tras la última información desvelada por L'equipe donde parece que hay dos bandos divididos. Y hay razones para el enfado.

Hace unos días Kylian respondía a la candidatura de Dembélé de una forma cuanto menos sorprendente: "Siempre se le vio como un jugador talentoso, mientras que a mí siempre se me vio como el elegido. Llegué a la cima muy temprano. Su trayectoria fue diferente, con lesiones, pero hizo un gran regreso", una afirmación que muchos compañeros se han tomado especialmente mal, incluida la estrella del PSG.

Tanto es así que el propio Ousmane ha respondido a las declaraciones del que fuera su excompañero en París: “Nunca fui el elegido, pero trabajé muchísimo. El año pasado fui recompensado y este año veremos”. El choque puede romper una amistad que nació en plena adolescencia cuando ambos coincidieron constantemente en Les Bleus desde categorías inferiores.

Y a la información de varios medios franceses se suma la palabra de Jerome Rothen, exfutbolista e internacional francés, que también tiene información en primera persona: "Dembélé y su entorno se han tomado muy mal las declaraciones de Kylian, están muy cabreados con él. Lo consideran una forma de traición. Mbappé se ha enfrentado a muchos de los Bleus, no entienden sus salidas. Ahora hay dos bandos en la selección de Francia".

Solo hay que escuchar las declaraciones de Mbappé para notar que no hay maldad en su discurso, de hecho sonríe en más de una ocasión cuando habla de Dembélé, pero el trasfondo no parece el adecuado. Servirse a uno mismo en la carrera a un premio con el desencadenante que eso puede significar en una selección como la francesa deja una hendidura curiosa en el país galo. Y mientras el reloj de arena se llena hasta la alfombra roja del Balón de Oro en octubre, Francia se prepara en solo unas semanas para volver a reunirse de cara al parón internacional. Y se volverá a hablar mucho del Mbappé - Dembélé si no solucionan esto de manera privada entre tanto.