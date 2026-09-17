Javi Rayo 17 SEP 2026 - 11:54h.

El gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté sigue trayendo polémica

La intrahistoria del Real Madrid y la polémica con las camisetas en apoyo a Ceuta

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El ya famoso gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté con las camiseta en apoyo a Ceuta sigue dando mucho que hablar. Lejos de calmar las aguas, la entrevista del delantero francés justificando su decisión de "no priorizar sufrimientos" ha añadido más leña al fuego. En ElDesmarque hemos querido hablar con Miguel Ángel Montano, presidente de la peña madridista de Ceuta, para saber qué piensan los aficionados madridistas de la ciudad autónoma del gesto de los tres futbolistas del Real Madrid.

"Como personas no nos representan"

Miguel Ángel Montano verbaliza la ilusión que les hizo ver a sus jugadores vestir la camiseta en apoyo a Ceuta, pero esa alegría acabó dando paso a la decepción: "Pero claro, después nos llevamos la decepción de ver a los jugadores que se habían levantado la camiseta y no mostraban el mensaje. Todos estábamos '¡olé, olé el Madrid!, ¡olé el Madrid! y después pues era todo 'pero bueno, ¿esto qué es? Esta gente no nos representa, ¿no?'. Claro, no nos representan, como jugadores sí, pero a lo mejor como personas no nos representan, ¿no? Porque hicieron un gesto feo, ¿no? Aunque ahora parece que Mbappé ha hecho unas declaraciones de que él defiende... claro, muestra su solidaridad hacia Ceuta, pero que entiende a los inmigrantes. Aunque realmente no lo entiende porque yo creo que desconoce la actualidad de Ceuta, porque para nosotros no son inmigrantes. Inmigrante es el que viene a trabajar y en un número... en un número normal, no esta invasión. Para nosotros fue una invasión, nos vimos desbordados por todos sitios, por todas las calles, por toda la ciudad, ¿no? Nosotros aceptamos cualquier disculpa, pero no la compartimos, ¿no? Porque si él quería tener un gesto con los inmigrantes, se podía haber puesto en el próximo partido que juega el Real Madrid con el Atlético de Madrid él una camiseta en favor de los inmigrantes. No ese día, que ese día tocaba Ceuta, única y exclusivamente Ceuta, que estamos sufriendo una catástrofe".

Montano desvela a Sergio Horas que el Real Madrid les dijo que los tres futbolistas se disculparán públicamente: "Ayer lo hizo Mbappé, a su manera, pero lo hizo. Y Vinícius y Konaté, creo, no... todavía no lo han... no lo han comentado. El Real Madrid nos ha dicho que se iban a disculpar. Eso es. Y yo los espero. Si lo dice el Real Madrid de forma oficial, lo espero que lo hagan y lo harán, ¿no? Porque nuestro Real Madrid para nosotros es el mejor club del mundo".