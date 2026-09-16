Mbappé alejó al utillero, Valverde dio la orden, Vinícius dudó, Gil Manzano y Dituro debatían...

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Vinícius, Mbappé y Konaté protagonizaron la imagen polémica de la jornada en la previa del partido ante el Elche CF. Los tres jugadores del Real Madrid se negaron a lucir las camisetas de apoyo a Ceuta, se las dejaron a medio poner y se las quitaron de manera inmediata una vez que estaban sobre el terreno de juego. Este miércoles, en ElDesmarque de Cuatro se ha desvelado la secuencia completa con las conversaciones del vestuario.

Cuando todos los jugadores de los dos equipos estaban ya en el túnel de vestuarios, los del Elche lucían ya la camiseta de apoyo a Ceuta, pero los madridistas aún no. Mourinho, en la zona lateral del túnel, se pregunta en ese momento: "¿Entonces la camiseta?", sin entender muy bien si la iban a lucir o no. Mientras, Camavinga y Vinícius hablan al fondo tapándose la boca.

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Es entonces cuando aparece el utillero del Real Madrid al fondo y empieza a repartir las camisetas de apoyo a Ceuta. Courtois aparece directamente con ella puesta, Mourinho parece hacer un gesto de negación mientras sale del plano y Mbappé parece alejar al utillero que porta las camisetas de la zona.

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En ese momento, Fede Valverde ejerce de capitán: "Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo". Vinícius le contesta: "¿Lo hacemos todos?". Y el uruguayo le responde de forma contundente: "Sí, sí". Mientras, Huijsen ya tiene puesta la indumentaria y mira con expectación la decisión final del resto de compañeros.

Al otro lado del túnel de vestuarios, Gil Manzano y Matías Dituro debaten sobre la escena. "No empecemos a enredar con las comparaciones", dice el colegiado al portero. "Si salimos así es para apoyar", responde Dituro. Y Gil Manzano insiste: "Se lo están diciendo a todos, ¿por qué tienes que meterte? Los compañeros no han tomado una decisión". Dituro añade en referencia a Ceuta: "Díselo a la gente con un hijo allí".

Finalmente, todos los jugadores del Real Madrid se ponen la camiseta, pero Vinicius y Mbappé, los últimos en la final del túnel de vestuarios, se la dejan a medias, al igual que Konaté. Los tres salen así al césped del Martínez Valero y nunca se la llegan a bajar. Y cuando acaban los saludos entre los 22 protagonistas, antes incluso de saludar a los árbitros, se la quitan de manera inmediata.