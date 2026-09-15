El uno por uno del Real Madrid ante el Elche: el gran señalado en un triunfo con suspensos

Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 23:29h.

Yan Diomande fue el mejor de los merengues

Alineaciones confirmadas de Elche y Real Madrid en la jornada 6 de LALIGA

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El Real Madrid llegaba al Martínez Valero con el claro objetivo de apretar al líder de LALIGA EA Sports, y cuando parecía que lo tenía en su mano, casi lo tira por la borda. Una pobre segunda mitad del conjunto blanco, y un gran Elche CF, convirtieron el 0-2 del descanso en las tablas momentáneas. Carlos Espí volvió a aparecer para salvar los muebles y los cambios de José Mourinho evitaron un pinchazo inesperado. Yan Diomande fue una de las pocas buenas noticias de un equipo titular con muchos jugadores señalados.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Real Madrid ante el Elche CF y ponemos nota a su partido.

Thibaut Courtois (5): Buena mano ante el latigazo de Tete Morente al filo del descanso. Vendido en el 1-2. En el gol del empate momentáneo hizo la estatua.

Trent Alexander-Arnold (4): Señalado en el primer gol ilicitano.

Ibrahima Konaté (4): Osorio le ganó la batalla física en varias ocasiones.

Den Huijsen (4,5): Se asomó por área rival en acciones de balón parado... y acabó saliendo en la foto del gol de Osorio.

Marc Cucurella (4): El 2-2 nace de un error suyo. No está aún al nivel del Mundial 2026.

Fede Valverde (5,5): Buena participación en el 0-2 con su balón al espacio. No llegó a tiempo para obstaculizar el remate de gol de Fer Niño.

Aurélien Tchouaméni (5,5): Intenso en la recuperación. Muchas de las ocasiones de peligro madridistas comenzaron con sus robos. Perdió fuelle en la segunda parte.

Arda Güler (7): Gran lanzamiento para abrir la lata en Elche. Eso sí, Dituro colaboró. Llevó la manija del partido en la primera mitad, pero no lo logró en el segundo acto.

Yan Diomande (7,5): Se pintó de amarillo muy pronto con una falta torpe. Muy buena asistencia a Mbappé. Dejó acciones técnicas de mucho nivel. Aunque necesita pausarse más, va en buena línea. Partido esperanzador el suyo.

Vinicius Júnior (1): En el minuto 2 disfrutó de su primera ocasión, la cual erró. No estuvo nada preciso en la primera mitad. Fallo muy claro en el 20 de partido con un recurso equivocado. Tétrico encuentro el suyo en la definición.

Kylian Mbappé (6,5): No desaprovechó el regalo de Diomande. A chispazos en el Martínez Valero. Acabó decidiendo a la perfección en su asistencia a Espí.

Los cambios de José Mourinho en el Real Madrid

Jude Bellingham (7): Estiró al equipo y fue capital en la acción del 2-3.

Brahim Díaz (4,5): No aportó mucho.

Endrick (5): Algún remate peligroso.

Carlos Espí (7): A placer, pero volvió a salvar los muebles.

Dumfries (Sin calificar)