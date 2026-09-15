0 regates, varias ocasiones claras falladas y sustituido en el 68'

Vinicius, Kylian y Konaté reciben una oleada de críticas por Ceuta: "Es una vergüenza"

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Vinícius ha firmado ante el Elche CF uno de los peores partidos de su carrera. Sin exagerar. Si bien es cierto que su inicio de temporada está siendo bastante flojo e incluso ha escuchado pitos de su propia afición, en el Martínez Valero tocó fondo tras protagonizar un encuentro más que deficiente, fallando innumerables ocasiones de cara a puerta y siendo sustituido a los 68 minutos, cuando el Real Madrid ganaba 0-2 en un partido que acabó 2-3. Aún tuvo tiempo, en su camino al banquillo, de encararse con la grada local tras un cruce de cánticos poco antes.

Vinícius firma su peor partido del curso en Elche

Los números dejan muy señalado al brasileño. De hecho, Sofascore le da un 5,8 de nota final, la más baja de todo el partido entre los dos equipos y una cifra pocas veces vista en la web estadística.

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Y es que esas estadísticas son muy duras. Promedió 0,64 goles esperados (xG), pero fue incapaz de convertir ninguna ocasión. Falló dos claras, realizó 0 regates y sólo uno de sus cinco disparos fueron a puerta, pero muy centrado a las manos de Dituro. Hubo más: 9 posesiones perdidas, sólo una contribución defensiva, 0/1 entradas y 4/9 duelos ganados.

Pique con la grada, cánticos y mirada final

Por si fuera poco, el '7' volvió a tener un pique con la grada. Ya escuchó pitos en los primeros minutos del duelo, pero todo se intensificó durante la segunda mitad, especialmente después de que fallara dos ocasiones claras de gol y se quedara mirando a la grada.

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La afición del Elche le cantó "Vinícius balón de playa" y "Vinícius qué malo eres" y el jugador respondió con una sonrisa hacia la grada. Luego, al ser sustituido en el 68' y tras ser abrazado por Mourinho, acabó encarándose con un algunos aficionados que estaban justo detrás del banquillo madridista.

La afición del Real Madrid critica a Vinícius

Su paupérrima actuación en Elche ha provocado, a su vez, una oleada de críticas en las redes sociales de los propios aficionados del Real Madrid. Casi todos coinciden en que firmó uno de los encuentros más pobres desde que viste la camiseta, otros auguran que "todavía puede ser peor" y hay quienes incluso piden que sea "la última vez" como titular.