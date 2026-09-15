El uno por uno y las notas del Valencia CF ante el Alavés: Notables a gogó en el estreno de Óscar Sánchez

David Torres 15 SEP 2026 - 22:02h.

El joven debutante Aarón Mayol estuvo sembrado

Alineaciones confirmadas del Deportivo Alavés - Valencia CF

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El Valencia CF ganó en el partido correspondiente a la jornada 6 de LALIGA EA Sports gracias a un gol de Luis Rioja que acabó lesionado. Fue el mejor Valencia de toda la temporada en el debut de Óscar Sánchez, que se estrena tras la destitución de Carlos Corberán.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [8]: Salvó al Valencia CF en la última acción de la primera mitad con una doble acción muy meritoria.

Gayà [5]: El capitán sigue lejos de su mejor momento, peor cumplió

De Haas [7]: Volvió al once tras la lesión de Tárrega y de recuperarse de sus molestias. Estuvo mejor que en anteriores envites

Pepelu [6]: Sigue como central aunque no es su posición.Amonestado. Cuerpeando con delanteros corpulentos sufre pero lo suple con inteligencia

Maffeo [6]: Fue titular por delante de Arnau Martínez, tuvo una ocasión para marcar. En defensa cumplió.

Aarón Mayol [8]: Fue la gran novedad en el once titular sentando a fichajes como Dieng. Debutaba en Primera y lo hizo con desparpajo, sin esconderse a pesar de los fallitos que alternó con los aciertos. Amonestado por entrar por detrás a Ibáñez. Partidzo

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Guido Rodríguez [7]: El argentino vuelve al equipo tras tres derrotas y es que, con él, el Valencia CF es otro. Le da empaque. Amonestado y reventado tras un buen partido, fue sustituido en el 69. Quería ayudar y lo hizo.

Ugrinic [6]: El suizo se mantuvo con Óscar Sánchez. Casi marca de córner directo. Corrió. Acabó en el pivote tras la sustitución de Guido.

Javi Guerra [8]: El de Gilet adelantó su posición para jugar de enganche y se notó. Amonestado por quitarse de encima a Antonio Blanco. De sus botas nacieron las mejores asistencias y jugadas de ataque, entre ellas el gol anulado a Danjuma y luego el de Rioja. Fue el mejor.

Danjuma [6]: El neerlandés vuelve a la banda y, desde ahí, logró el 0-1, que fue anulado por fuera de juego. Muy activo, tuvo muchas, pero las falló todas.

Hugo Duro [5]: El punta fue titular, se dejó la piel como siempre, y esta vez al menos tuvo alguna opción para marcar. Fue desapareciendo hasta ser sustituido en el 64.

También jugaron:

Rioja [8]: Salió por Hugo Duro en el minuto 62. Jugó en su lado natural y marcó un gran gol tras un pase de Guerra. En esa acción se lesionó.

David Otorbi [6]: Salió por Guido Rodríguez en el minuto 69. Tuvo una buenísima ocasión para sentenciar

Íker Córdoba [6]: Salió por De Haas en el minuto 80. Estuvo bien

Arnau Martínez [sc]: Salió por Maffeo en el minuto 80. Nada destacado

Jesús Vázquez [sc]: Salió por Rioja en el minuto 80. Nada destacado

El entrenador:

Óscar Sánchez [7]: De inicio en su debut en la élite apostó por un once con el debut de Aarón Mayol se notó su mano.

Su primer cambio fue poner a Rioja en su posición natural por Hugo Duro. Después sentó a Guido Rodríguez, que volvía tras lesión, en el 69 para sacar a Otorbi.

Rioja marcó en el 78 y tuvo que ser sustituido, por lo que hizo un triple cambio para solventarlo.