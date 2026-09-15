Alineaciones confirmadas del Deportivo Alavés - Valencia CF

David Torres 15 SEP 2026 - 18:54h.

Óscar Sánchez hace debutar a Aarón Mayol

El Valencia CF recupera a dos jugadores clave para el estilo de juego de Óscar Sánchez: Así juegan sus equipos

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ValenciaEl Deportivo Alavés intentará hacerse fuerte como locales en las visita del 'tocado' Valencia CF, en el partido correspondientes a la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027. En el Estadio de Mendizorrotza (20.00 horas), el Deportivo Alavés buscará volver a la senda de la victoria tras su derrota en Santander y seguir en los puestos altos aprovechando la visita de un Valencia CF en crisis ya en este inicio de campaña y ya sin Carlos Corberán en el banquillo, puesto que ocupa de forma interina Óscar Sánchez.

El once titular del Deportivo Alavés

El conjunto vitoriano vio frenado su buen inicio de temporada en El Sardinero, donde fue remontado por el Racing (2-1) para sumar su primer revés del año, que ahora espera compensar volviéndose a hacer fuerte ante sus aficionados, frente a los que ha ganado sus tres partidos disputados y además desplegando un buen juego ofensivo. Los de Quique Sánchez Flores llevan ya nueve goles en Vitoria donde han caído de forma clara teóricos rivales directos como el Getafe CF (3-0) y el CA Osasuna (5-2), y un equipo de Champions como el Villarreal CF (1-0), un buen rendimiento que tratará de trasladar ante un Valencia en horas bajas.

A las bajas de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez se suma la de Aitor Mañas, que deberá estar una semana sin jugar al aplicar el protocolo de seguridad tras sufrir una conmoción cerebral la pasada jornada; Quique hará rotaciones ante los de Mestalla.

Este es el once titular del Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Valentini, Koski, Tenaglia, Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibañez, Denis Suárez; Boyé y Toni Martínez.

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El once titular del Valencia CF

El equipo sigue plagado de bajas y no podrá contar con César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós; aunque para este encuentro recupera a jugadores fundamentales como el argentino Guido Rodríguez y Luis Rioja, recuperados de sus lesiones; todo y que salen de lesión y no están para 90 minutos.

Mientras se define el nuevo proyecto, Óscar Sánchez, técnico del Valencia Mestalla, ha asumido de forma interina las funciones de técnico del primer equipo para el partido de este martes y todo apunta que estará el domingo también.