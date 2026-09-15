David Torres 15 SEP 2026 - 21:37h.

"O había toxicidad en el vestuario o han asumido la responsabilidad o las dos cosas"

Santi Cañizares no entiende el sí de Braulio Vázquez y se moja con el entrenador del Valencia: "Uno como él"

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ValenciaSanti Cañizares, que recientemente dijo no entender a Braulio por su apuesta por el Valencia CF, ha entrado de lleno en dos de los grandes debates que rodean al Valencia CF tras la salida de Carlos Corberán y Gourlay. El exguardameta valencianista analiza el cambio que ha experimentado el equipo ante el Alavés y apunta directamente a la relación entre el anterior entrenador y los jugadores. Al mismo tiempo, se posiciona sobre Javier Aguirre como candidato al banquillo. El exguardameta defiende el perfil de Javier Aguirre para el banquillo. Lo

"O había toxicidad en el vestuario o han asumido la responsabilidad"

Cañizares no tiene una explicación única para entender la reacción del equipo. "El juego del Valencia implica o que había toxicidad en el vestuario y ahora están los jugadores más tranquilos o que han asumido la responsabilidad... O las dos cosas", señaló en Tiempo de Juego, dónde comentó el Alavés-Valencia CF. Cañizares deja así abierta la posibilidad de que la relación entre el vestuario y Corberán no atravesara su mejor momento, aunque también apunta a la responsabilidad de los propios futbolistas.

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Cañizares apuesta por la experiencia de Aguirre

El meta, leyenda del Valencia CF y ex internacional español también fue contundente al valorar la posibilidad de que Javier Aguirre sea el elegido por Braulio Vázquez. El mexicano aparece entre los nombres que maneja el nuevo director deportivo y Cañizares valora especialmente su trayectoria, en especial cuando lo compara con sus predecesores.

"Al menos es entrenador de fútbol. Una cosa es tener el carnet y otra ser entrenador. Tiene una trayectoria. Baraja y Corberán no tenían experiencia en Primera, Gary Neville en ningún sitio. ¡Qué esto es el Valencia!", afirmó con sorna un Santi Cañizares, siempre crítico con la gestión dee Peter Lim, pero que tiene claro que Mestalla necesita un entrenador con experiencia y capacidad para salir del pozo.