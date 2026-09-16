Nuevo giro a la situación de Endrick, el Real Madrid le pone fecha

Fran Fuentes 16 SEP 2026 - 14:11h.

El delantero tiene hasta el mes de enero de 'examen'; entonces el club se replanteará su situación

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Endrick Felipe se volvió a poner la camiseta del Real Madrid en partido oficial desde aquel gélido partido frente al Talavera en Copa del Rey el pasado curso, aún con Xabi Alonso en el banquillo. El delantero, ya recuperado de una lesión, entró en la convocatoria frente al Rayo Vallecano pero no ha sido hasta este duelo en el Martínez Valero que ha disputado sus primeros minutos oficiales de la mano de José Mourinho. Eso sí, justo ahora que el joven delantero ve la luz al final del túnel, parece que los planes en el conjunto blanco dan un vuelco.

Y es que, según apunta el diario AS, el Real Madrid reevaluará la situación de Endrick en el equipo el próximo mes de enero. Y es que, aunque la entidad sigue convencida de su potencial y su calidad actual, la amplísima plantilla confeccionada durante el pasado verano y el rendimiento de algunos compañeros le deja con muy pocas opciones de tener minutos de calidad, incluso pese al calendario y pese a los cinco cambios de cada partido.

En este sentido, el Real Madrid volverá a estudiar su situación para plantearse cuál es el mejor escenario de futuro tanto para el futbolista como para el propio club. Y es que todas las partes saben que, salvo su préstamo al Olympique de Lyon, su estadía en el Bernabéu ha sido tiempo perdido prácticamente en su totalidad. Sus escasos minutos tanto con Carlo Ancelotti como con Xabi Alonso lo condenaron al ostracismo, a no poder desarrollarse futbolisticamente y bien podría haber supuesto una crisis de confianza si la mentalidad del jugador no hubiera sido tan fuerte.

Endrick no salió en verano porque Mourinho no quiso: "Ni cederle, ni venderle"

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Sea como fuere, esta información sorprende en tanto a que el propio José Mourinho ha reconocido que le encanta. “Yo no he querido ni cederle, ni venderle. Me gusta trabajar con este joven jugador, que tiene unos talentos importantes”, llegó a decir en sala de prensa. Sin embargo, entre los pocos minutos que descansan Kylian Mbappé y Vinicius, el rendimiento goleador de Carlos Espí, más la explosión de Arda Güler en banda derecha, sumado a los minutos que pretende darle a Yan Diomande como parte de su desarrollo futbolístico, más las buenas actuaciones de Brahim Díaz, dejan a Endrick con escasas posibilidades de hacerse un hueco en el ataque madridista.

Es por eso que, en base a lo que suceda de aquí al mercado de invierno, el Real Madrid reconsiderará su postura en torno a jugador, dispuesto a encontrarle una solución a su situación. Quién sabe si de forma pasajera, en forma de nuevo préstamo, o incluso, quizás, de manera definitiva mediante un traspaso con opción de recompra que tantos frutos han dado en los últimos años.