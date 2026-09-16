Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 09:13h.

Mourinho explica su problema con Carlos Espí y tiene una esperanza en el Real Madrid: "No es uno normal"

Irregular inicio de curso para el atacante brasileño

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La sufrida victoria del Real Madrid ante el Elche demostró el poderío ofensivo del conjunto blanco y los errores que comete el equipo de José Mourinho cuando se ve por delante en el marcador. Ante el Elche dejó escapar un 0-2 y casi le cuesta un disgusto. Uno de los señalados por el entorno merengue en el Martínez Valero fue Vinicius, quien prolonga su mal inicio de temporada.

El brasileño no estuvo nada acertado en los metros finales. Erró un buen puñado de claras ocasiones y tomo decisiones equivocadas en acciones que pudieron ser determinantes. Vini ha comenzado el curso con el pie izquierdo y tampoco encuentra el gol. El siguiente vídeo elaborado para X por @nofoids recopila los errores del jugador carioca en el último encuentro liguero.

La autocrítica de Vinicius

El mal inicio de temporada de Vinicius no es solo una percepción de la afición blanca. El propio jugador reconoce públicamente en su perfil de Instagram que no está bien pero da por seguro que logrará reencontrarse con su mejor versión. Lo hizo con el siguiente mensaje: "Los goles van a volver, no puedo fallar tantas. El domingo hay más. Hala Madrid".

Mourinho, pese a la alegría por el resultado final, tampoco escondió en rueda de prensa su malestar por lo sucedido. Considera que en el apartado ofensivo no hay problema, pero reconoce que prefiere controlar más los partidos para que no se vuelvan locos. "Me gusta mucho que mi equipo marque goles, pero me gusta controlar partidos, no me gusta regalar. No se trata de gol, se trata de regalar el control de los partidos. Te pueden meter un gol fuera de contexto, pero ellos cuando han metido sus goles, nosotros ya entregamos el control de juego", comentó ante los medios.