Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 00:20h.

Konaté también apareció en una foto que da la vuelta al país

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El Real Madrid sufrió de lo lindo para ganar al Elche. José Mourinho no puso paños calientes en sala de prensa y analizó el gran problema defensivo, pero sobre todo de control, que está mostrando su equipo en este inicio de temporada. Eso sí, durante su comparecencia no salió a la palestra la polémica imagen de Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté en el Martínez Valero.

Un asunto espinoso que sí fue tratado en El Chiringuito. Josep Pedrerol arrancó el programa con una reflexión sobre todo lo ocurrido con las camisetas de apoyo a Ceuta, pero también explicó lo sucedido con información del club blanco.

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La explicación de Josep Pedrerol a la imagen de Vinicius y Mbappé con Ceuta

El afamado presentado comenzó el programa de este martes analizando la imagen de la noche. Josep Pedrerol se hizo una clara pregunta: "Han quedado señalados para algunos, pero... ¿Por qué hay equipos que no lo han hecho? ¿Para evitar una situación parecida? El Real Madrid daba libertad a sus jugadores, que cada uno hiciera lo que le pareciera".

Contextualizando los hechos con el acaso en redes que ha sufrido Abde tras su apoyo a Ceuta en La Cerámica, Josep Pedrerol mando un mensaje final al FC Barcelona: "Ayer Abde, de origen marroquí, llevaba la camiseta y ha tenido que hacer un comunicado explicando que, el apoyo a Ceuta, no va en contra de sus raíces. Me cuesta mucho juzgar estas cosas, pues sí. Me gustaría que mañana el Barça saliera también con las camisetas. ¿Qué hará? ¿No saldrá para evitar una situación complicada para Lamine? En fin, yo no me la pongo, yo lo digo: Viva Ceuta".

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