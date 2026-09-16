María Trigo 16 SEP 2026 - 08:53h.

El jugador brasileño subió varias fotos a su Instagram acompañadas de un nuevo mensaje

La razón física por la que Antony no ha sido titular en el Villarreal - Betis

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Hace unos días, Antony publicó en las redes sociales un mensaje que preocupó a muchos. Preocupó por dos motivos, primero por el momento elegido (después de la victoria en Champions contra el Lille) y segundo por las palabras del mismo. Hace unas horas el futbolista brasileño volvió a aparecer en Instagram con un recap de 16 fotos en las que había un poco de todo.

Estas imágenes iban acompañadas de un mensaje mucho más corto y más claro: "Enfoque, equilibrio y constancia". Unas palabras con las que quiere demostrar que está centrado en el Betis tras todos los rumores de los últimos días y después de ser suplente contra el Villarreal por unos problemas físicos según contó Manuel Pellegrini.

Fran García le puso unos emoticonos a Antony en el post, pero la respuesta que más llamó la atención fue la de Dani Ceballos, con el que sólo lleva un par de semanas compartiendo vestuario. "Lo mejor está por llegar, hermano", le puso el centrocampista utrerano, que por fin volvió a jugar con el Real Betis y también se llevó un montón de mensaje de felicitaciones de sus compañeros.

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¿Qué había dicho Antony anteriormente?

Como nos referimos anteriormente, Antony había dejado hace unos días unas palabras que se hicerion virales y llamaron mucho la atención y fueron las siguientes: "Incluso pueden tratar de borrar mi brillo, pero lo que Dios iluminó en mí nadie lo puede apagar. Toda envidia, todas las miradas de maldad, y todas las palabras en mi contra caerán al suelo. Lo que viene de Dios permanece".

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El Beits vuelve a jugar este jueves en La Cartuja frente al Getafe (19.00 horas) y habrá que ver si el brasileño vuelve a ser titular, como había sido siempre hasta el duelo contra el Villarreal, o si vuelve a salir desde el banquillo.