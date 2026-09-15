Álvaro Borrego 15 SEP 2026 - 18:16h.

La grada de animación solicita un esfuerzo extra para llenar La Cartuja y buscar los tres puntos contra el Getafe

"A veces se te olvida"

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El Real Betis afronta una de las semanas más ilusionantes de este arranque de campeonato. Los de Manuel Pellegrini disputarán tres partidos en siete días y tras el triunfo contra el Villarreal buscarán alargar esa buena racha con un nuevo triunfo frente al Getafe. Un partido cargado de alicientes, como el regreso de Dani Ceballos a La Cartuja, y que podría asentar todavía más a los verdiblancos en esa zona noble de la clasificación, con el propósito de seguir aumentando la ventaja con sus perseguidores y como mínimo asegurar el deseo de marcharse al parón aferrado a esa tercera plaza.

Conviene recordar que el Real Betis empezará esta jornada 6 de LALIGA encaramado a la tercera plaza, igualado a puntos con el Real Madrid (3) y con dos por encima de Alavés, Atlético de Madrid o Sevilla FC. La victoria lograda este lunes permite ampliar su distancia con algunos de sus rivales más directos como el Villarreal, al que ya le saca diez puntos, Athletic o Real Sociedad, este último con siete puntos y un partido más.

La afición es consciente de ello y por eso intentarán jugar un papel decisivo este jueves. Gol Sur 1907, la grada de animación del Real Betis, ha solicitado a todos los béticos un esfuerzo extra para acudir a La Cartuja y animar sin cesar al equipo en ese duelo contra el Getafe, a partir de las 19:00 horas. Además han anunciado que se estrenará un nuevo cántico, inspirado en las barras bravas argentinas. Una canción que ya se cantó en la visita al Lille, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha publicado la letra para que los béticos la aprendan.

"Mi amor cuanto te quiero,

por ti daría la vida

hasta el infierno.

Juegues donde juegues, aunque pierdas o ganes,

lo que siento por ti

es inexplicable

Trece barras de pasión

y un corazón fuerte late

miles de motivos son

los que llevan tu escudo adelante".