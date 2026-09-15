Álvaro Borrego 15 SEP 2026 - 12:35h.

El centrocampista brilló con luz propia contra el Villarreal, al igual que ante el Real Madrid, y está siendo uno de los jugadores más destacados del Betis en este inicio liguero

El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Villarreal

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En este Real Betis de estrellas, y donde los focos los copan los Dani Ceballos, Antony, Ez Abde, Isco Alarcón o Troy Parrot entre otros, conviene subrayar la labor de los llamados obreros del fútbol, esos jugadores con aparentemente un perfil más bajo, sin el ruido o el caché de otros, pero sin los cuales sería imposible entender el buen funcionamiento del equipo en este ilusionante arranque de temporada. Una puesta en escena en la cual está brillando con luz propia Marc Roca, uno de los más denostados e incluso señalados por no salir en verano, pero el tiempo ha terminado por darle la razón a Manuel Pellegrini. El centrocampista está siendo pieza clave en este nuevo proyecto y su rendimiento, por momentos, ha alcanzado el mejor pico de su carrera.

El partido de Marc Roca contra el Villarreal fue un escándalo en términos numéricos. ¡13 recuperaciones! 8 contribuciones defensivas, 3 despejes, 4 entradas, 7 duelos... No fue regateado por el rival ninguna vez en noventa minutos. Y estando 'solo' en el centro del campo del Betis, sin la compañía de otro futbolista de corte más defensivo como puede haberlo sido Facundo Bernal. Una exhibición para mantener el equilibrio del equipo, siendo el sostén del entramado defensivo y conteniendo los ida y vuelta constantes que dejó el encuentro.

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Su actuación no es fruto de la casualidad y no hizo más que confirmar lo que ya demostró contra el Real Madrid, ante el que firmó otro partido soberbio. En ese duelo frente a los de Mourinho solo erró tres pases (53/56) en todo el partido, realizando seis contribuciones defensivas. Fue el jugador de campo que más balones recuperó (9). 6/10 duelos ganados.

Un paso al frente que, habida cuenta las características del equipo y que el nivel de Facundo Bernal también está siendo notable, desmonta por momentos todo el incendio generado a raíz de la negativa a traer un pivote de más. Algo que solicitó Manuel Pellegrini y que no habría estado de más, como reconocieron tanto el director deportivo como el presidente, pero que despeja dudas. Lejos de haberse debilitado, el Real Betis se ha hecho fuerte desde el centro del campo, siendo Marc Roca uno de los jugadores más destacados de este inicio.