"Quién sabe, quizás en unos años lo de hoy solo sea nostalgia, por eso hay que valorar lo que se tiene"

Un día se irá Pellegrini, pero los otros días no

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El cortoplacismo de la sociedad actual impide disfrutar el momento, con muchos cegados en lo que está por venir sin disfrutar de lo que ha ocurrido. Un vicio que también se traslada al fútbol, donde a menudo reluce más un defecto que cien virtudes. Y es que "a veces se nos olvida" lo que tenemos entre manos. A veces se nos olvida valorarnos a nosotros mismos encumbrando lo ajeno sin poner en valor lo que tienes en casa. Algo que ha ocurrido con el Real Betis durante el último mes, esperando algo que nunca llegó sin saber que lo verdaderamente valioso ya estaba entre tus filas.

Y no caer en ese consumismo, créanme, de brinda un día a día mejor. Más sosegado, más tranquilo, más pacífico, pero sobre todo más feliz. Porque valorar lo que se tiene también es un don, sin caer en la palabrería barata, a sabiendas de que lo que existe fuera -casi siempre- sea incluso peor que lo tuyo. Un discurso al que hacían referencia algunas de las voces más autorizadas del club nada más concluir el mercado, y ahora el tiempo les da la razón. Porque se nos olvida que este Betis vive uno de los momentos más dulces de su historia. Porque quién sabe, quizás en unos años lo de ahora solo sea nostalgia.

A veces se nos olvida que este Real Betis va camino de su séptimo año consecutivo en Europa, algo que en la actualidad solo pueden decir once equipos en todo el continente. A veces se olvida que el club tiene el entrenador más ganador de su historia. El único en alcanzar una final europea, el que les devolvió la gloria dos décadas después. También se olvida, o se infravalora, que este lunes el primer cambio fue Dani Ceballos por Isco Alarcón. Cuarenta títulos entre los dos. Ocho Champions. A veces se te olvida que el fútbol, como la vida misma, es el ahora, lo de hoy, y no saborearlo te hará arrepentirte de por vida.

Porque sí, porque el Real Betis no está aquí de casualidad. Carencias habrá miles y margen de mejora mucho más, pero siete años seguidos en Europa no deben ser casualidad. Tampoco su regreso a Champions League o su capacidad de competir con los mejores. Tampoco ser el equipo más regular de LALIGA en el último lustro únicamente superado por los tres grandes. Y por supuesto tampoco debe ser casualidad que, terminada la jornada sexta, los verdiblancos estén igualados a puntos con el Real Madrid. A veces se nos olvida que en condiciones como las de ayer en el banquillo estaban Antony, Lo Celso, Troy Parrott, Dani Ceballos, Deossa o Facundo Bernal.

Como cada verano, la llegada del mercado de fichajes trajo una obsesión compulsiva. Una necesidad desaforada de consumir noticias y rumores, con la ansiedad que siempre conlleva esperar un refuerzo más. Y es que por muchos que pudieran llegar, siempre habrá quien esperaba algo más. Claro que el Real Betis tiene margen de mejora y nadie oculta que hay decisiones que no fueron del todo buenas... pero tirar por tierra o menospreciar el grueso de una plantilla ultra competitiva sería hacerse trampas al solitario. A veces se nos olvida que, del centro del campo hacia adelante, el club podría tener entre sus manos uno de los mejores equipos de su historia. Sí, de sus 119 años de historia.

Hubo días en los que se habló más del mercado que de la plantilla. Algo normal, en parte, pero ciertamente injusto. Porque, a sabiendas de que siempre se puede mejorar, el Real Betis posee uno de los equipos más competitivas de LaLiga. Con Pablo Fornals, Antony, Gio Lo Celso, Isco Alarcón, Ez Abde, Cucho Hernández o Álvaro Valles, entre otros. Futbolistas, todos ellos, válidos para jugar en algunos de los equipos más importantes de Europa. Y a veces se nos olvida que mantenerlos, haciendo el esfuerzo de frenar ofertas importantes, también es una virtud. También es un valor.

Una columna vertebral a la que además se han sumado la irrupción de Facundo Bernal, el salto de nivel que le ha brindado Fran García o lo que todavía está por llegar con Troy Parrott. Con Dani Ceballos derribando la puerta. Y con Manuel Pellegrini como alma máter.

Y es que quizás a este Real Betis haya que valorarlo en su conjunto. Porque sin argumentos fue capaz de golear al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, pero también de ganar a Real Madrid, Lille y Villarreal. Un club, como todos, con sus virtudes y defectos, pero ninguno de estos debe empañar lo existente. Un animal competitivo capaz de mirar a los ojos a cualquiera y que pone en valor lo que hay. Lo que ya existe en la plantilla. Jugadores a la altura de muy pocos clubes y que esbozan una plantilla que vuelve a competir con más garantías que nunca.