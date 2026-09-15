Joaquin Sánchez alucina con Susana Saborido y su peculiar manera de celebrar que ha ganado el Betis: "Es de locos, tío"
El excapitán del Betis publicó en sus redes sociales el antojo de Susana Saborido para celebrar la victoria del Betis en La Cerámica contra el Villarreal
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SevillaJoaquín Sánchez sigue vinculado de manera muy estrecha con el Real Betis Balompié. Pero no solo por su cargo en el club verdiblanco, el futbolista sigue viviendo cada partido como si fuese él a salir a jugar. Por eso las victorias se celebran tanto en casa del eterno ‘17’ del Betis y no es el único que ‘se excede’ cuando el equipo de las trece barras gana un partido. Tras la victoria contundente contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica, el excapitán del Betis compartió la manera tan peculiar que tiene su mujer, Susana Saborido, de celebrar el triunfo de los béticos. Puedes ver el vídeo completo en la parte superior.