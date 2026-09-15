Redacción ElDesmarque 15 SEP 2026 - 12:44h.

El excapitán del Betis publicó en sus redes sociales el antojo de Susana Saborido para celebrar la victoria del Betis en La Cerámica contra el Villarreal

Joaquín explica el traspaso de Pablo García y se pone en su piel: "A mí me tocó irme y también lloré"

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