Tito González 15 SEP 2026 - 18:51h.

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Sin apenas tiempo para saborear el triunfazo logrado ante el Villarreal, el Real Betis ha regresado al trabajo para preparar la visita del Getafe, ante el que buscarán tres nuevos puntos que le permitan, como mínimo, seguir encaramados a la tercera plaza de LaLiga. Los últimos resultados han disparado la ilusión del beticismo, esperanzada con lo que pueda ofrecer la que es sin duda una de las mejores plantillas de su historia reciente. Todo lo que rodea al club es alegría, como así se transmitía en las caras de Dani Ceballos o Marc Bartra a la salida del entrenamiento. Un rostro algo más serio mostró Ez Abde, quien fue recogido por un familiar minutos después de emitir ese comunicado en el que ofrecía sus explicaciones por todo lo sucedido este lunes, cuando miles de marroquíes vertieron insultos y amenazas contra él a raíz de la camiseta de apoyo a Ceuta.

Era el gran contraste de la jornada en clave verdiblanca. Puedes verlo en el vídeo de arriba.