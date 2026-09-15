Tito González 15 SEP 2026 - 19:27h.

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La afición del Real Betis ha experimentado todo un carrusel de emociones durante las últimas horas. La victoria lograda ante el Villarreal ha disparado las esperanzas del beticismo, ilusionado con este arranque de temporada, con su equipo tercero y ante una de las mejores plantillas de la historia reciente de la entidad. Las cámaras de ElDesmarque han salido a la calle para testear el sentir de la hinchada verdiblanca y preguntarles por algunos de los temas más candentes de la actualidad. El redebut de Dani Ceballos, los objetivos del equipo, la polémica surgida en torno a la figura de Ez Abde, el paso al frente de Nelson Deossa... y mucho más. Y no todos comparten la misma opinión. Puedes verlo en el vídeo de arriba.