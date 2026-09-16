Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 06:43h.

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El inicio de temporada del Atlético de Madrid no ha sido el esperado ni en LALIGA EA SPORTS ni en Champions. Más allá de los resultados, las primeras citas estuvieron marcadas por los acontecimientos del caso Julián Álvarez y su deseo de fichar por el Barcelona. Una decisión que ha marcado el devenir del verano y que mantiene a la afición colchonera a vueltas con la 'La Araña'. Sin embargo, el paso del tiempo parece ir apaciguando el cabreo y eso habría llevado al cuadro rojiblanco a tomar una decisión.

Durante el último programa de El Chiringuito, Pipi Estrada, habitual tertuliano, explicó las sensaciones actuales del club con Julián. El entorno atlético parece estar algo más satisfecho con el juego y la actitud que muestra el jugador. El encuentro en Liverpool, pese a la derrota, dejó esa sensación de que algo está cambiando en él y eso habría llevado al club a tomar una importante decisión de futuro.

Según cuenta, Miguel Ángel Gil Marín habría prometido a Julián que si alcanza la cifra de 20 goles esta temporada, le bajaría su cláusula de rescisión, lo cual facilitaría su fichaje por otro club con el Barcelona y el Arsenal como principales perseguidores. El deseo del argentino sigue siendo jugar en el Camp Nou.

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Las palabras de Pipi Estrada

"El día del Liverpool tanto el CEO como el jugador estaban muy contentos con el partido que habia hecho, con una actitud muy positiva y eso podía calmar a la afición. La promesa de Miguel Ángel Gil Marín es que le ha dicho a Julián que si llega a los 20 goles le rebaja la cláusula de rescisión".

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