JJ Gabriel, la perla que pide salir del Manchester United y ya ha elegido entre Real Madrid y FC Barcelona

Fran Fuentes 16 SEP 2026 - 12:47h.

El ariete es hijo de un exjugador del Arsenal y en las últimas horas ha hecho un movimiento clave en sus redes sociales

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El mercado de fichajes internacional se ha convertido en una auténtica carrera por firmar cuanto antes a las perlas emergentes que deberían dominar el futuro del fútbol. En este sentido, las academias de los clubes, lejos de ser simplemente centros de formación y de alto rendimiento, también agudizan sus labores de captación en cuanto al talento precoz. Es ahí donde encaja JJ Gabriel, delantero de la cantera del Manchester United que, a sus 15 años, ha solicitado salir de manera inmediata del club inglés. Por si fuera poco, Real Madrid y FC Barcelona le siguen la pista.

Según informa el diario The Telegraph, el canterano red, que juega con el sub-18 siendo tan joven, habría pedido en el club que le permitan salir de manera inmediata lejos de Old Trafford. La citada información, de hecho, apunta a que tanto Real Madrid como FC Barcelona ya habrían sondeado el fichaje del delantero inglés, cuyo padre es el exfutbolista irlandés del Arsenal Joe O'Cearull, y de madre chipriota.

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Pese a todo, en las últimas horas se ha hecho viral una circunstancia que invita a pensar en que el delantero no solo no tendría dudas en torno a su futuro, sino que ya habría tomado una decisión en firme. Y es que JJ Gabriel ha seguido en las últimas horas a todos y cada uno de los miembros de la plantilla del Real Madrid desde su cuenta personal de Instagram. También al perfil oficial del club y de la academia, a la que, quién sabe, podría unirse en los próximos días.

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Quién es JJ Gabriel, el jugador que quiere salir del United a Real Madrid o Barcelona

Así las cosas, Joseph Junior Andreou Gabriel (ese es su nombre completo) se ha consolidado como una de las grandes promesas de la cantera del Manchester United. Nacido el 6 de octubre de 2010, el atacante inglés, que puede actuar como delantero centro y también como extremo, destaca por su precocidad, su capacidad goleadora y su calidad técnica. Unas cualidades que le han valido el apodo de ‘Kid Messi’.

Con apenas 15 años, el futbolista ya ha competido habitualmente con jugadores de categorías superiores y ha participado en sesiones de entrenamiento con el primer equipo del club de Old Trafford. Su progresión en las categorías inferiores se ha caracterizado por un regate desbordante, una notable habilidad con el balón y un olfato goleador que le ha permitido escalar con rapidez. Durante la temporada 2025/2026, Gabriel firmó registros ofensivos destacados con el equipo sub-18. Para colmo, hace unos días protagonizó un debut notable en la UEFA Youth League al marcar un hat-trick ante el Sabah FK. Ahora, su futuro apunta lejos de Old Trafford y más cerca del Bernabéu.