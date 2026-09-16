Sergio Martínez, de las lágrimas antes de fichar por el Real Madrid a ser el timón del Castilla

Fran Fuentes 16 SEP 2026 - 09:46h.

Así se gestó la salida del mediocentro y así le está yendo en el Castilla

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El de Sergio Martínez fue uno de los mini-culebrones que se han vivido en el Real Madrid durante este verano. Y es que el jugador, que ya había incluso debutado con el primer equipo del Racing de Santander, no tenía claro qué era lo mejor para sí mismo ni para su club. Sea como fuere, la determinación que acabó tomando fue la de recalar en el conjunto blanco, donde ahora juega con el filial, el Castilla, en el Grupo 2 de Primera RFEF. Sin embargo, fue llegar, entrenar con el primer equipo y entrar en su primera convocatoria.

Ahora ha hablado sobre su salida Sergio Canales, exjugador del Real Madrid y actualmente de vuelta en el Racing, quien pasó por una situación muy similar hace años. Lo ha hecho en el canal de YouTube de Mario Suárez: "Estuvimos hablando como una hora en el banquillo. Yo, más que nada, le escuché, porque le entendí. A veces escuchar, entender, y validar que te puedas sentir en una situación donde no sabes qué es lo mejor para ti ni para el club", reflexiona.

Y es que el cacao mental de Sergio Martínez era importante: "Porque ese chico ama al Racing. Jugamos contra el Elche, y él se iba el día siguiente. Acabó el partido y estaba llorando porque se iba. Él lo que me dijo es que quiere jugar en el Racing, que da igual el tiempo que pase, que su objetivo en su vida iba a ser jugar en el Racing si se iba. Que quiere jugar en el Racing y lo tenía clarísimo", explica. Pese a todo, tomó la decisión de recalar en el conjunto blanco.

En este sentido, Sergio Canales espera que le vaya bien, porque es muy profesional pese a ser tan joven: "Yo deseo que le vaya bien, porque es un chico súper humilde, trabajador. Me encanta ver a gente así. Llegaba y era de los primeros en el gimnasio, entrenamientos... a esa edad. Yo decía 'guau'. Yo lo que le dije es: 'yo a tu edad no hacía esto'", sentencia.

Ahora, Sergio Martínez está en un proceso de adaptación a su nuevo equipo y compañeros. No es fácil, ya que el pasado verano salieron una gran cantidad de jugadores del filial rumbo a grandes equipos de Europa, por lo que han tenido que tirar mucho incluso del juvenil. En este sentido, el mediocentro cántabro llega a un escenario también en construcción. Sus primeros dos partidos han sido una victoria contra el Juventud de Torremolinos, en la que entró al inicio de la segunda parte sustituyendo a Jorge Cestero, y una derrota ante el Águilas FC, merced a una jugada de estrategia en la que fue titular junto al propio Cestero, pero sustituido tras una hora de juego.