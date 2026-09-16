Por qué no quiso fichar el Barcelona a Carlos Espí tras ser ofrecido

Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 12:07h.

El Barcelona aborda la renovación de Raphinha con tres bazas a su favor

Los 25 millones de euros de su cláusula fueron un obstáculo

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Carlos Espí se ha convertido en la gran sensación del Real Madrid en este inicio de temporada. José Mourinho volvió a otorgarle responsabilidad al delantero ante el Elche y respondió con el gol de la victoria para darle de nuevo puntos al conjunto merengue. El valenciano ha caído de pie en el club y reafirma la visión de futuro que el cuadro merengue vio en él este verano para pagar los 25 millones de euros de su cláusula al Levante.

Precisamente esto fue lo que no hizo otro club que también tuvo cerca el fichaje de Carlos Espí recientemente. Hablamos del Barcelona. Según informa Sique Rodríguez en El Bar de la Ser, el representante del jugador lo ofreció al cuadro blaugrana, aunque el club decidió no fichar a un jugador que no iba a ser titular en los planes de Hansi Flick.

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"Este verano fue ofrecido al Barcelona, se lo ofreció su representante. El club, valorando que es un gran furbolista, descartó la operación porque no quería pagar 25 millones de euros por un delantero que no iba a ser titular ni a gozar de muchos minutos porque los perfiles que buscaba con Flick eran distintos. Ese plan B creen en el club que ya lo puede hacer Hamza Abdelkarim, por quien pagaron un millón y medio de euros hace un tiempo. Lo renovaron hasta 2030", comentó al respecto.

Espí, clave una jornada más

Un gol de Carlos Espí en el segundo minuto del descuento permitió al Real Madrid lograr la victoria ante un Elche que ya acariciaba el punto tras haber logrado Igualar dos goles de desventaja (2-3).

El equipo de José Mourinho fue superior en la primera parte, en la que logró anotar sus tantos, pero en la segunda renunció al balón, se relajó y dejó crecer al Elche, que tras hacer lo más difícil dejó escapar un botín que se había ganado en el campo.