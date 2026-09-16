El Barcelona aborda la renovación de Raphinha con tres bazas a su favor

Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 09:50h.

Raphinha desvela el gesto de capitán que tuvo con Lamine Yamal y pasa del Balón de Oro: "No hablo de esas cosas"

Tiene contrato con el conjunto blaugrana hasta 2028

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Raphinha se ha convertido en una de las grandes sensaciones del inmaculado inicio de curso del Barcelona. El brasileño ha vuelto a demostrar su enorme capacidad para adaptarse a cualquier posición ofensiva. Como delantero centro está rindiendo a las mil maravillas y tiene buena parte de culpa de la buena marcha del equipo. Por eso no es de extrañar que el conjunto blaugrana tenga ganas de atar cuanto antes a una de sus grandes figuras.

Según informa Sport, Deco habría mantenido en las últimas horas una reunión informal con Raphinha para abordar ciertos aspectos de su futuro. El deseo del brasileño, quien actualmente se encuentra sin representante, es seguir ligado al conjunto blaugrana, por lo que todo apunta a que su actual contrato hasta 2028 se alargará próximamente.

Nada hace pensar que Raphinha tome una decisión distinta a la de seguir en un equipo en el que está marcando época. Son varias las bazas que juegan a favor de la prolongación de su contrato con el Barça.

Motivos para seguir en el futuro

La baza principal que juega a favor del Barcelona en la renovación de Raphinha es el propio jugador. El brasileño está muy feliz en el equipo, se siente importante y no tiene otra cosa en la cabeza que no sea seguir. En el caso del Barça, el sentir es el mismo, lo que facilitará las futuras negociaciones que tengan lugar.

Por otro lado, Raphinha y Deco mantiene una relación cercana y de confianza desde el pasado. El director deportivo fue representante del jugador hace unos años y desde ahí unieron vínculos. Mientras tanto, el atacante carioca sigue mostrando su polivalencia ante cualquier decisión de Hansi Flick. En apenas cinco partidos ha demostrado lo afinado que tiene el olfato.