Juan Pérez 16 SEP 2026 - 13:42h.

Un último mensaje repleto del cariño de excompañeros y amigos

Ronald Koeman renuncia a la selección horas después del desastre de Países Bajos en el Mundial

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La leyenda del FC Barcelona, Ronald Koeman, vive una de las peores experiencias posibles con el fallecimiento de su mujer, Bertina, a causa de un cáncer a sus 65 años. La esposa de una de las estrellas históricas del conjunto culé envuelve el luto en todo el barcelonismo así como en la familia del jugador holandés en su lucha contra la enfermedad.

La confesión de hace unos meses de Ronald Koeman sobre la enfermedad de su mujer acaba con la peor de las noticias para el exjugador blaugrana. Bertina estaba luchando desde 2010 contra un cáncer de mama crónico, y la enfermedad reapareció en 2018 y posteriormente en 2023 tal y como confirmó el propio exfutbolista. De hecho se tuvo que ausentar en alguna ocasión de entrenamientos de la selección naranja por dichos motivos.

La despedida pública de Ronald Koeman a su compañera pasa por una preciosa foto en blanco y negro y un mensaje para resumir toda una vida: "Con profunda tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, nos despedimos de mi maravillosa esposa, nuestra querida mamá y abuela". Y es que la familia de Bartina se despide no solo por parte de Ronald, sino también de sus hijos Tim, Debbie y Ronald.

El duelo visto ahora esa batalla contra el cáncer hasta llegar al Barça, que deja un emotivo comunicado con su pésame al jugador: Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz".

En los mensajes de apoyo en redes sociales aparecen comentarios de jugadores, excompañeros y amigos como Jordi Cruyff, Courtois, Luuk de Jong, Patrick Kluivert, Van Nistelrooy, Robbie Keane o Maatsen entre otros, una despedida cariñosa del mundo del fútbol para arroparlo en estos momentos.