Javier Aguirre sube un peldaño y se coloca en la pole para dirigir al Valencia CF

Juan Pérez 16 SEP 2026 - 12:15h.

El mexicano se coloca como la primera opción de Braulio

El uno por uno y las notas del Valencia CF ante el Alavés: Notables a gogó en el estreno de Óscar Sánchez

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La victoria balsámica del Valencia ante el Alavés con Óscar Sánchez al frente no cambia el propósito de buscar un entrenador para tomar el timón del conjunto che en los próximos días. Los tres puntos le dan un respiro a la institución pero no frenan el trabajo de Braulio Vázquez para levantar el nuevo proyecto de la mano de un entrenador que, con el paso de las horas, apunta cada vez más a Javier Aguirre.

La audacia para hacer un trabajo exprés a pesar de la urgencia pasa por entender los tiempos, y el triunfo puede servir para analizar con algo más de temple quién es el técnico idóneo para el banquillo valencianista. En ese proceso tras la negativa de Ernesto Valverde y Mendilíbar, Javier Aguirre era uno más en la terna de candidatos pero en las últimas horas ha subido un peldaño más hasta colocarse como la primera opción según Matteo Moretto.

El periodista informa que el contacto con el mexicano en las últimas horas ha sido muy positivo, sobre todo por la valoración de sus cualidades técnicas, su carácter y el trabajo en el día a día. Ese extra parece fundamental en un momento donde el club necesita a alguien con energía para buscar un rendimiento máximo de la plantilla actual, algo que Aguirre entiende a la perfección dado su experiencia en LALIGA.

Desde la perspectiva de Javier Aguirre la respuesta parece automática, porque parece haber dado el visto bueno a su incorporación hasta el punto de mostrar su predisposición para entrenar al Valencia. No ha viajado todavía, y no hay nada cerrado a estas horas, pero sí parece por encima de otros nombres que han sonado como los de Jagoba Arrasate o Vicente Moreno. Por eso aparecen las dudas sobre si el nuevo entrenador estará este fin de semana o llegará para manejar al grupo durante las tres semanas del parón, momento ideal para implantar nuevas ideas desde cero.

Con el análisis de los nombres planteados hasta ahora que no han aceptado entrenar al Valencia, el perfil de Aguirre va en consonancia a lo que se busca, un entrenador conocedor de LALIGA que pueda cambiar la dinámica de equipo y afición. Dejar atrás el último puesto de la clasificación ayuda tanto como lo hace ver a jugadores como Javi Guerra o Rioja a un nivel mucho más cercano al que se espera de ellos. Y si además aparecen perlas como Aarón Mayol, la ilusión asoma a la espera de saber quién tomará las riendas del club.