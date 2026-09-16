David Torres 16 SEP 2026 - 07:37h.

Un Valencia CF "distinto" sin Corberán: entre el efecto Braulio, la ley del ex y lo de a entrenador nuevo, victoria segura (0-1)

"Cuando suele haber cambios, el equipo, a lo mejor, se lo toma de otra manera, como para intentar demostrar al nuevo técnico que todos podemos jugar"

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VitoriaEl Valencia CF respira después de una semana de revolución. Tras la salida de Carlos Corberán y la llegada de Braulio Vázquez, el equipo reaccionó en Mendizorroza con Óscar Sánchez en el banquillo y consiguió una victoria que cambia el ambiente. El 0-1 ante el Alavés devuelve al Valencia la confianza justo cuando Braulio ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador. Sobre todo ello ha hablado un Javi Guerra que atendió en zona mixta a los medios de comunicación desplazados en Vitoria. El de Gilet fue uno de los mejores en el triunfo ante el Alavés y, de sus botas, nació el gol de Luis Rioja que, a la postre, supone el primer triunfo para los che.

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Javi, enhorabuena. Hacía falta una victoria como esta, ¿no?

Sí, la verdad que sí. Habíamos empezado en una dinámica no muy buena y siempre es importante conseguir la primera victoria.

¿En qué medida os quita presión y os libera este triunfo ante un equipo que en casa se estaba mostrando intratable?

Sí, bueno, lo que dices. Al final, el Alavés había empezado muy bien y encima este campo es complicado. Creo que nos libera mucho. Al final, no es bonito ir últimos y una victoria así fuera de casa fortalece mucho.

¿Cómo se ha vivido la salida de Corberán y la llegada de Braulio? ¿Cómo se ha vivido dentro del vestuario?

Bueno, al final son cosas que pasan en el fútbol. Creo que hay que darle un poco de normalidad. El club decide o toma decisiones, hay que respetarlas, acatarlas y nada, ya pensar en lo siguiente.

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¿Qué ha cambiado, Javi? ¿Qué ha cambiado en estos tres días?

Pues tampoco te sé decir. Al final, creo que el míster lleva un día, no lleva más. Al final también, cuando suele haber cambios, el equipo, a lo mejor, se lo toma de otra manera, como para intentar demostrar al nuevo técnico que todos podemos jugar. Al final es mente limpia, pensar en positivo y, bueno, si acabas ganando, pues mucho que mejor.

El mejor del partido

El pase del gol a Luis Rioja, una verdadera obra de arte. ¿Cómo lo has visto?

Bueno, al final, cuando recibo ahí intento buscar a jugadores que rompan al espacio, intentar dar ese tipo de asistencias. Hoy, con la de Danjuma, me había quedado un poco jodido, pero luego Luis me lo ha arreglado.

¿Cómo habéis celebrado esta victoria en el vestuario? ¿Habéis soltado mucha música? Ha dicho el míster que, si os gusta, es que entendéis de música. ¿Cómo se ha vivido esa victoria?

Bueno, al final, lo que te digo, la primera victoria siempre es importante, sobre todo después del momento que atravesábamos. Nada, celebrarla, que hay que celebrar las cosas. Y bueno, música de todo tipo.

Por cierto, las has tenido tiesas con Antonio Blanco en el córner.

Sí, al final yo creo que tampoco he hecho mucho para que me saquen amarilla. Simplemente estaba quieto. Sabía también que es un jugador al que le gusta mucho chocar, sacar de quicio a los jugadores rivales.

Nada, al final yo estoy tranquilo y no suelo calentarme, pero el árbitro ha decidido eso. No estaba muy de acuerdo, la verdad, pero bueno, porque te condiciona más que otra cosa.

¿Qué os dijo ayer Braulio cuando se presentó y os saludó?

Nada, llegó, saludó a todo el mundo y poco más.