David Torres 15 SEP 2026 - 22:34h.

"No soy entrenador de Primera, sólo he estado hoy"

Alineaciones confirmadas del Deportivo Alavés - Valencia CF

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VitoriaEl entrenador interino del Valencia CF, Óscar Sánchez, que ha asumido el mando tras la destitución de Carlos Corberán y dirigió al equipo este martes contra el Deportivo Alavés, ha comparecido en sala de prensa tras convertirse en el 65º entrenador de la historia del club. El técnico del VCF Mestalla, filial del equipo, pero que seguirá de interino hasta el domingo ha analizado en sala de prensa su primer choque en el banquillo que se saldó con una gran victoria y una notable mejoría del equipo respecto al pasado. Con todo, Óscar Sánchez reconociió

Además, Óscar Sánchez ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Cómo se siente después de esta victoria?

Yo estoy muy feliz. Realmente, más que por mí, estoy feliz por la gente del Valencia que está sufriendo, por los jugadores que están sufriendo y a los que no les gusta estar en esta situación. Estoy muy contento por la gente del Valencia, por sus aficionados y, sobre todo, también por los jugadores.

¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo hoy?

Me gustan muchas cosas. Principalmente, cómo hemos sabido sufrir cuando el Alavés te estresa y te lleva al juego directo. Hemos sabido sufrir, hemos defendido muy bien, salvo alguna situación. A la hora de tener el balón y atacar, hemos tenido bastantes ocasiones. Estoy muy feliz, sobre todo por el esfuerzo, porque se ha visto un equipo que pelea todo, que tiene ritmos altos. Es lo que yo quería ver y lo que la gente del Valencia quiere ver.

También ha debutado Mayol.

Tengo mucha fe en él. Se lo ha ganado y está preparado, como se ha visto hoy. Ahora lo difícil no es debutar, sino darle continuidad a ese proceso. Tiene que mantener los pies en el suelo, seguir con esas ganas y ser el que es.

Venían con molestias Guido y Rioja, que ha marcado el gol y ha tenido que ser sustituido. ¿Cómo están y cómo valora el compromiso de estos jugadores?

El compromiso de Guido y de Rioja está fuera de toda duda. Enorme. Yo creo que bien. Hablé con ellos y querían estar a toda costa. Pero queda mucha Liga y, por mi ego personal como entrenador, tampoco quería que eso afectara a ellos y al Valencia en un futuro. Ellos estaban bien, estaban con el alta, y hay que darles las gracias a los dos. Guido ha sido un golpe, un pisotón, y Rioja se ha resentido de su lesión. Venía de una lesión y jugar más de 60 o 70 minutos me la podía jugar. Han hecho un esfuerzo. Es una lástima esa lesión, pero hay un partido el domingo y después un parón, así que seguro que a la vuelta estará bien.

¿Qué ha significado esta victoria para el vestuario después de las últimas semanas?

La verdad es que saben de música. Creo que la gente del Valencia, el aficionado y los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana. Es lógico y normal que esa pasión y esa ilusión se vean un poco refrendadas en el resultado. Que la disfruten, que la disfruten todos.

Esto continúa. Son tres puntos, pero es un paso importante para mostrar que el equipo tiene personalidad, que es buen equipo, que hay buenos jugadores y que pueden representar al valencianismo como su afición quiere.

¿Qué ha cambiado respecto al partido contra el Barcelona o el de La Coruña? ¿Por dónde pasa la reconstrucción del equipo?

Realmente no me gusta hablar de lo que ha pasado, porque es lo que conozco y lo que sé. No sé lo que pasaba antes para aventurarme a hablar de mejoras. Lo que sí he visto es un equipo muy intenso, muy comprometido con la situación. Cuando pierdes en este deporte es muy emocional, mueve a mucha gente y muchas emociones. Es normal que tanto el aficionado como el jugador estén tristes y decaídos.

La idea nuestra era levantar ese ánimo, hacerles ver que son buenos y que, si hacen las cosas así, el valencianismo va a estar con ellos porque es lo que quiere ver. Han mostrado esa fuerza para reivindicarse y sumar tres puntos.

¿Por qué decidió apostar por Mayol y qué le dijo cuando le comunicó que iba a ser titular?

Su rendimiento es lo que me llevó a ponerlo. Sus capacidades, lo conozco bien y no había que decirle mucho. Simplemente le dije: "¿Sabes lo que quiero? Entra, disfruta, compite. Te vas a equivocar, tienes a tus compañeros que te van a ayudar". Le han ayudado muchísimo y habéis visto que ha mostrado lo que es.

Ahora hay que darle continuidad, hay que tener paciencia con él. Los debuts a veces son sencillos, pero darles continuidad es lo más complicado. Tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene.

¿Qué ha sentido en su debut como entrenador en Primera y en esos últimos minutos, con todo el cuerpo técnico y el banquillo viviendo el partido?

Evidentemente estoy muy feliz. Tengo una puntualización: no soy entrenador de Primera, he estado hoy. Igual que pido a los jugadores o a los debutantes que tengan los pies en el suelo, lo tenemos que tener todos.

¿Cómo ha sabido resistir el equipo en la segunda parte ante el empuje del Alavés?

Sabíamos dónde veníamos. Es un equipo que por momentos te estresa mucho con ese juego directo, con sus dos puntas. Te mete en el área y hay momentos en los que es difícil salir porque ellos, en ese juego directo, hacen que el balón te vuelva rápido.

Sabíamos que íbamos a pasar momentos difíciles y que había que pasarlos, que había que sufrir juntos. Lo han hecho.

Elogios a Carlos Corberán

La clave..

Realmente ha sido un trabajo defensivo de todo el equipo. Y quiero destacar que cuando dije el otro día que el equipo estaba muy trabajado, realmente nosotros como cuerpo técnico solo hemos podido aportar a nivel mental. Hay muchas cosas que se han hecho bien a nivel futbolístico hoy que son del pasado, son de Carlos y de su cuerpo técnico. Por lo tanto, atribuirse uno mismo o al cuerpo técnico de ahora la victoria sería bastante injusto.

¿Ha visto hoy jugadores que han dado un paso al frente por la importancia del partido?

Hubieran estado igual en cualquier situación. Son jugadores muy comprometidos con el equipo y, en cualquier situación, quieren dar un paso al frente. Todos quieren estar.

Evidentemente, cuando hay un cambio movilizas un poco esas cabezas, escuchas otro mensaje y a veces, a mí me ha pasado siendo jugador, ese cambio de entrenador te moviliza.

Lo difícil ahora es darle continuidad en el tiempo, esté quien esté aquí. Lo emocional te dura un tiempo, pero hay que acompañarlo con situaciones de juego. El equipo todavía, a pesar de la victoria, tiene que exigirse más, tiene que tener hambre por mejorar.

Estoy convencido, por lo que he visto en ellos, de que quieren y lo van a hacer.