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ValenciaEl Valencia CF es otro sin Corberán. El efecto Braulio, el estreno de Óscar Sánchez y la ley del ex de Luis Rioja se mezclaron en Mendizorroza para devolver al equipo a la victoria (0-1). Un triunfo trabajado, con portería a cero y otra actitud sobre el césped, que alimenta la sensación de que algo ha cambiado en Mestalla. Valencia CF distinto, nuevo entrenador y victoria segura. Interpretaciones al margen como la de Cañizares, su resumen de lo vivido en Vitoria es bien acertado: "El juego del Valencia implica o que había toxicidad en el vestuario y ahora están los jugadores más tranquilos o que han asumido la responsabilidad... O las dos cosas",

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Un Valencia CF "distinto"

Desde el once inicial, el Valencia CF salió con la energía cambiada (cada uno que interprete lo que quiera y señale o no culpables), pero lo cierto es que el Valencia CF pareceía otro. El técnico desde el banquillo dejó su impronta: Aarón Mayol en el pivote junto a Guido Rodríguez, el verdadero líder de este equipo, pero también defensa adelantada, transiciones rápidas para buscar la contra y, a pesar de no tener extremos puros, desde el costado Arnaut Danjuma protagonizó el primer aviso pero su gol fue anulado por fuera de juego. Justito pero real.

Los de Óscar Sánchez, con una posesión de más del 65% fuera de casa, parecían un equipo distinto al de Corberán. En media parte habían llegado más a puerta que en los cinco choques anteriores y, aunque sufrieron también como en la última acción antes del descanso, en la que Stole Dimitrievski tuvo que hacer una doble gran intervención, lo cierto es que dominaban el duelo.

La dupla Mayol-Guido Rodríguez, apoyados por Ugrinic, le daban empaque al equipo y de eso se aprovechó Javi Guerra, que fue el verdadero lanzador del Valencia CF. De sus botas nacieron todas las jugadas de ataque de los de Óscar Sánchez como la que propició el 0-1, obra de Luis Rioja (en la misma acción se lesionó). Jugando así el Valencia CF tendría muchos más puntos de los 4 de 18 que lleva.

FICHA TÉCNICA

0. DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera, Tenaglia, Koski, Valentini, Pérez (Aleñà, 85’), Ibáñez, Blanco (Guevara, 85’), Suárez (Youssef, 67’), Rebbach (M. Rodríguez, 85’), Boyé y T. Martínez (Mariano, 67’).

1. VALENCIA CF: Dimitrievski, Maffeo, (Jesús Vázquez, 82’), Pepelu, De Haas (I. Córdoba, 82’), Gayà ©, Ugrinic, Mayol, G. Rodríguez (Otorbi, 70’), Danjuma, Javi Guerra y Hugo Duro (L.Rioja, 63’- Arnau, 82’).

GOLES: L. Rioja, 78’ (0-1).

ÁRBITRO: Miguel Sesma (C. Riojano). Amonestó a Javi Guerra, Antonio Blanco, Pepelu, Mayol y G. Rodríguez.

VAR: Valentín Pizarro (C. Madrileño).

Partido de la Jornada 6 de LALIGA EA SPORTS, disputado en Mendizorroza