Quién es Aarón Mayol, el adolescente que no se arrugó en su debut con el Valencia CF en la élite

David Torres 15 SEP 2026 - 22:18h.

El técnico apostó por el joven mediocentro, que debutó como titular ante el Alavés después de una progresión meteórica en la Academia

El Valencia CF ata a Aarón Mayol, el pivote que llegó del Levante UD y que ya fue convocado por Corberán

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ValenciaÓscar Sánchez ya ha dejado su primera huella en el banquillo del Valencia CF. El técnico apostó por Aarón Mayol como titular ante el Alavés, una decisión que premia la progresión de uno de los jóvenes con mayor proyección de la Academia. El entrenador murciano ya dejó claro desde el primer momento que no iba a mirar el DNI. Ante el Alavés, el técnico apostó por Aarón Mayol como titular en Primera División, regalándole al canterano uno de los grandes días de su todavía corta carrera. El debut en la élite culmina una progresión espectacular para un futbolista que llegó al Valencia en 2025 procedente del Levante UD. En febrero de este año Carlos Corberán le incluyó en una convocatoria del primer equipo, y el debut que por entonces parecía una posibilidad todavía lejana, ahora se ha confirmado.

Un clinic en su primer partido

El joven jugador mostró un desparpajo impropio de su edad. Se ofreció siempre, participó en el juego, recuperó balones y, aunque perdió una al principio, no se arrugó en ningún momento y demostró estar capacitado para ayudar al equipo. Amonestado en la segunda mitad, junto a Guido le dieron empaque al equipo permitiendo que Javi Guerra jugara con libertad e hiciera su magia. El futbolista fue de los mejores en un partido que acabó sobre el campo, con calambres y llorando de emoción en el vestuario

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Corberán lo usó de lateral, con Óscar debuta en Primera como pivote, lo que es

Mayol, de 18 años, es un mediocentro de perfil físico y con capacidad para ocupar diferentes posiciones. Sin embargo, en pretemporada cuando Corberán le dio minutos en cinco partidos, lo hizo reconvirtiéndolo en lateral derecho (no tenía ninguno). Su polivalencia le permitió seguir ganando protagonismo. Fue una prueba más de su capacidad para adaptarse.

Pero lo que le ha valido para debutar es su crecimiento durante la pasada temporada fue determinante. Campeón con el Juvenil A, dio el salto al VCF Mestalla, donde disputó ocho partidos y fue titular en seis. Su rendimiento convenció al club hasta el punto de que el Valencia amplió su contrato hasta 2029.

Pero ha sido Óscar Sánchez quien le ha dado el salto definitivo y lo ha hecho con sus cualidades naturales, poniéndolo de pivote junto a Guido Rodríguez. El entrenador conocía perfectamente a los jugadores del filial y decidió confiar en Mayol en un partido de Primera. No le reservó un papel testimonial: fue titular ante el Alavés.

Del Levante al primer equipo che

Mayol llegó al Valencia en 2025 procedente de la cantera del Levante. Su posición natural es la de mediocentro, pero su físico, inteligencia táctica y capacidad para jugar con balón le han permitido actuar también como lateral derecho.

Así, en apenas un año, el futbolista que llegó desde el Levante para seguir formándose ha pasado del Juvenil al Mestalla y del filial al once del Valencia en Primera. Óscar Sánchez le abrió la puerta de la élite y Aarón Mayol la cruzó de golpe.

La llegada de Óscar Sánchez al primer equipo, aunque sea de forma interina, parece ha vuelto a abrir la puerta de la Academia. El técnico no dudó en recurrir a Mayol para afrontar un partido de Primera y convertir su debut en una apuesta de inicio.