Álvaro Borrego 16 SEP 2026 - 12:48h.

El entrenador señaló que no comparte la idea de mezclar política con el fútbol, sobre todo si eso divide a los aficionados

Vinicius, Kylian Mbappé y Konaté reciben una oleada de críticas por Ceuta: "Es una vergüenza"

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Ez Abde ha sido uno de los protagonistas de la semana en clave verdiblanca, aunque el partidazo realizado contra el Villarreal terminó empañado por los insultos y amenazas que recibió por parte de aficionados marroquíes a raíz de la camiseta de apoyo a Ceuta, por la cual incluso tuvo que sacar un comunicado aclarando la situación. El futbolista del Real Betis ha pasado un mal trago aunque tanto el club como los béticos se han volcado mostrándole su apoyo incondicional. Algo sobre lo que ha hablado este miércoles Manuel Pellegrini, quien no se escondió a la hora de mostrar su opinión sobre todo lo que está sucediendo en la ciudad autónoma, señalando que, a su juicio, la política no debería mezclarse con el fútbol".

"He hablado con Abde como hablo con todos los jugadores. No es un tema fácil, pero ha dado una respuesta mi importante", argumentaba Manuel Pellegrini, quien además ofreció su versión sobre todo lo que rodea a este tema.

"Voy a dar mi opinión. El fútbol es un elemento de unión, no me interesa si uno es comunista o de derecha, son todos del mismo equipo. El fútbol no debe ser nunca motivo de desunión. La política divide, el fútbol une. Tenemos que separar".

Cómo conseguir entradas para el Betis - Ceuta

Conviene recordar que el Real Betis ha sido el primer equipo en anunciar un partido amistoso con carácter solidario contra el AD Ceuta aprovechando el parón de selecciones. El conjunto de Manuel Pellegrini se enfrentará al equipo entrenado por José Juan Romero que milita en Segunda División. De esta manera, el club verdiblanco se solidariza con la causa ceutí y anima a sus aficionados a acudir al encuentro del próximo 1 de octubre a La Cartuja.

Los beneficios obtenidos por la venta de las entradas del partido irán destinados a Cáritas de Ceuta, a petición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las localidades tienen un precio de 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión) para socios (abonados y 'Soy Bético') introduciendo ID-PIN en el código promocional. Todos ellos, además, podrán adquirir hasta 4 localidades adicionales al mismo precio en su misma compra. Para el resto del público, el precio es de 10 euros, más los mencionados gastos de gestión.