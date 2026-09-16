Redacción ElDesmarque Madrid, 16 SEP 2026 - 13:37h.

El diputado cuestiona el gesto de los tres futbolistas del Real Madrid

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La polémica por las camisetas de apoyo a Ceuta antes del Elche - Real Madrid continúa generando reacciones. Kylian Mbappé, Vinicius y Ibrahima Konaté no mostraron de forma completa el mensaje ‘Todos somos caballas’ que lucieron el resto de futbolistas en el Martínez Valero, una decisión que el club blanco ha defendido como una cuestión de libertad individual. Los últimos en criticar el gesto de los tres jugadores del conjunto blanco ha sido VOX, a través de José María Figaredo, el secretario general de VOX.

VOX critica el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté antes del Elche - Real Madrid

El diputado de VOX por Asturias, se ha pronunciado sobre lo ocurrido durante una intervención en el programa de Ana Rosa. El político ha comenzado reconociendo que los futbolistas tienen libertad para decidir si participan o no en este tipo de iniciativas, pero ha cuestionado que tres jugadores con una tal exposición pública decidieran no mostrar el mensaje.

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“Me parece que son muy libres de hacer lo que quieran, de defender las causas que quieran y de no defenderlas, pero los españoles también son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y que luego no apoyan a los españoles”, afirmó Figaredo. También ha asegurado que su formación ha presentado una iniciativa en el Congreso para que España deje de coorganizar el Mundial con Marruecos

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El caso de Ez Abde y la postura del Real Madrid con el gesto de sus jugadores

El futbolista del Real Betis, de origen marroquí, sí lució la camiseta de apoyo a Ceuta junto a sus compañeros antes del partido frente al Villarreal. Su gesto ha provocado numerosas críticas en redes sociales y en medios marroquíes, hasta el punto de que el jugador tuvo que explicar públicamente que su apoyo a Ceuta no supone renunciar a sus raíces. Josep Pedrerol también ha hablado de este tema en El Chiringuito y ha puesto el foco en la libertad de cada jugador para decidir si quería llevar la camiseta. El presentador señaló que el Real Madrid había dado libre elección a sus futbolistas.