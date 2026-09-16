María Trigo 16 SEP 2026 - 15:01h.

El presidente de LALIGA ha valorado toda la polémica que está habiendo por la camiseta con la que están saltando a jugar los futbolistas

VOX carga contra Mbappé, Vinicius y Konaté por no mostrar su apoyo a Ceuta: "Tres millonarios que viven en España y no apoyan a los españoles"

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La polémica que está rodeando los últimos partidos de LALIGA EA SPORTS por saltar al campo los futbolistas con camisetas de apoyo a Ceuta está atravesando todo tipo de fronteres. Si en el Villarreal-Betis todos los focos se los llevó Ez Abde, en el Elche Rwal Madrid se los llevaron Vinicius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté. Los tres futbolistas del conjunto blanco decidieron salir con la camiseta doblada y en la que no se leía el mensaje de apoyo al pueblo ceutí. Un gesto que no le ha gustado anda a Javier Tebas.

El presidente de LALIGA ha cargado contra el Real Madird y los futbolistas citados en una conferencia organizada en Huesca por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA): "Ya vimos que tres jugadores decidieron no ponérsela porque ponérsela a la mitad es como no ponérsela. Me parece mal. Son actos institucionales, de club. No son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal. Puede haber otros, pero los actos cuando afectan a temas personales o a conflictos ideológicos personales nosotros ni los autorizamos, pero es que este no era un acto de ningún tipo, ni tema de reivindicación poléitica y menos del Real Madrid".

Javier Tebas y lo que pasó con Abde

Además, el dirigente de LALIGA también se ha pronunciado sobre la polémica que rodea a Ez Abde, que sí portó la camiseta de apoyo a Ceuta y ha recibido amenazas e insultos por ello y se ha visto obligado a emitir hasta un comunicado: "Es un daño colateral de lo que está ocurriendo con la invasión en Ceuta. Porque no es un problema de inmigración y con esto se ve. Es un problema de invasión porque ha sido un ataque de todos. Muchos ciudadanos marroquíes que reclaman que Ceuta no es española. Es un daño colateral de todo lo que está ocurriendo".