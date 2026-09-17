Pablo Sánchez 17 SEP 2026 - 06:39h.

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El encuentro del Real Madrid ante el Elche del pasado martes estuvo marcado por la polémica que generó el homenaje que ambos clubes le hicieron a Ceuta con motivo de la grave crisis que atraviesa. Antes del inicio del encuentro, los jugadores del conjunto merengue portaron una camiseta con un lema sobre la ciudad caballa a excepción de Vinicius, Mbappé y Konaté. Los tres fueron señalados y lo sucedido sigue dando que hablar.

Este miércoles, en El Chiringuito, Juanfe Sanz volvió a abordar el tema con información fresca para explicar cómo se sucedieron los acontecimientos desde el calentamiento previo al momento en el que ambos equipos salieron al terreno de juego. Según narra, la decisión de salir con las camisetas fue anunciada antes de calentar.

La intrahistoria de las camisetas por Ceuta

"Los jugadores se enteran que tienen que salir co las camisetas antes de calentar, lo que no saben es el contenido de las camisetas. Algunos jugadores cogen las camisetas y se las ponen y otros empiezan con el run run, empiezan a sospechar porque no tienen informacion acerca del transfondo del mensaje porque puede tener una connotación política", prosiguió.

"Algunos se van con las camisetas puestas hacia el túnel de vestuarios y a otros les dicen que vuelvan a entrar porque no está clara la decisión de que vayan a salir con las camisetas. De hecho hay alguno que tiene la camiseta puesta, que se la quita dentro del vestuario y la deja. Alguno después de habérsela quitado se la pone. A priori salen los jugadores con la intención de no ponérsela. Lo que me cuentan es que hay algún mensaje, especialmente a los capitanes, que les dicen os teneis que poner la camiseta", añadió Juanfe Sanz.

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