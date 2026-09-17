Fran Fuentes 17 SEP 2026 - 11:03h.

El conjunto cántabro se presentó frente al Barcelona con tan solo tres de sus titulares habituales

El Racing pide perdón por la goleada en Barcelona y asume el error: "No hemos estado a la altura"

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La alineación del Racing de Santander frente al FC Barcelona suscitó bastante polémica en la previa del encuentro. Y es que el conjunto cántabro registró hasta ocho cambios respecto a su anterior once, dejando a jugadores como Iñigo Vicente o el pichichi Yassir Zabiri en el banquillo. Numerosos aficionados, especialmente del Real Madrid, criticaron esta decisión, aludiendo que los equipos 'pequeños' siempre 'se dejan' contra el Barça y que nunca van a por el partido. Una sensación que dejó el conjunto cántabro entre algunos futboleros, ya que dejar a ocho de tus mejores jugadores en el banquillo no parece la mejor idea para salir a ganar un partido.

A este respecto respondió el propio entrenador racinguista, José Alberto López, quien considera que alineó a los once que creía que más le podían funcionar frente al FC Barcelona: "Lo que creo que la máxima responsabilidad de lo que ha pasado, y más con tanto cambio, es absolutamente mía. Creo que el que haya ocho cambios en la alineación era pensando en que el equipo iba a poder competir al mejor nivel y podíamos poner en dificultades al FC Barcelona. No hemos sido capaces", explica, reconociendo que el número de cambios en el once fue elevado.

En este sentido, José Alberto también explica que se debe a una gestión de minutos de la plantilla, y que su intención era tener a todo el equipo enchufado: "También quería, con tres partidos esta semana, acercar a gente que estaba teniendo menos minutos a los que están teniendo más minutos, porque si no es imposible. Si no compiten y no tienen minutos de calidad en los partidos, es muy difícil poder acercarles. El máximo responsable de lo sucedido hoy soy yo, y es evidente que no nos ha salido absolutamente nada", sentencia.

De este modo, el técnico racinguista explica que hiciera tantos cambios respecto al once. Si bien es cierto que un equipo como el Racing no está acostumbrado a competir entre semana, eso no le ha evitado llevarse numerosas críticas tras lo sucedido frente al FC Barcelona.