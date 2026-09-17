Pablo Sánchez 17 SEP 2026 - 09:54h.

La anédocta de Pablo García y Munuera Montero en el derbi: "Yo no me llamo así; y yo tampoco"

El equipo hace autocrítica y quiere pasar página cuanto antes

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El Racing de Santander recibió una severa goleada ante el Barcelona en el Camp Nou que dejó muy claro desde el principio la diferencia entre plantillas. El Racing asumía la difícil visita a la Ciudad Condal con ilusión por volver a escenarios de este tipo y disfrutar de desplazamientos de nivel, pero volvió a casa con una dura derrota. El 7-2 provocó reacciones en las redes y también por parte de los protagonistas.

El Racing no quiere usar como excusa el gran nivel del Barcelona y, después del partido, pidió perdón por lo sucedido sobre el campo. José Alberto fue el que más autocrítico se mostró. "Nos ha faltado competir a un poco más de nivel, sobre todo a nivel defensivo porque hemos dado demasiadas facilidades y la muestra son los tres penaltis cometidos y los dos goles de tiro exterior. A nivel ofensivo creo que hemos pasado por pocos momentos de ser nosotros, pero sí que creo que hemos tenido las suficientes ocasiones como para incluso haber marcado algún gol más. No puedes encajar siete goles y recibir no sé cuántos córners. La máxima responsabilidad de lo que ha pasado, y más con tanto cambio, es absolutamente mía. Los ocho cambios en la alineación era pensando en que creía que el equipo iba a poder competir al mejor nivel y podíamos poner en dificultades al Barcelona.

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Aarón Martín también reconoció los errores del equipo tras el partido y Juan Carlos Arana lo hizo algo más pausado a posteriori con un mensaje en su perfil de Instagram.

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Las palabras de Aarón Martín

"Teníamos la misma ilusión que todos vosotros de este partido y no hemos estado a la altura desde el principio. Asumir, corregir los errores y pedir perdón a toda la gente que tenia ganas de volver a ver al club en escenarios de este nivel, sobretodo a los desplazamientos en un día así. Esto es fútbol y el sábado hay otra oportunidad de demostrar", sentenció.