Fran Fuentes 16 SEP 2026 - 12:00h.

La jornada abre con un Dépor - Levante y se cierra con el Getafe - Rayo

El Big Data precide el final de LALIGA EA SPORTS tras la jornada 5, con el Sevilla peleando por Europa y un Valencia CF salvado

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La novena jornada de LALIGA EA SPORTS 2026/2027 ya tiene horarios confirmados, con una nueva serie de encuentros que se disputarán entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre. El fin de semana estará marcado por duelos como el Real Betis - FC Barcelona, el Valencia - Athletic Club y el Real Madrid - Sevilla, además de enfrentamientos directos entre equipos que buscan consolidarse en la clasificación. La jornada arrancará en Riazor con el duelo entre el Deportivo y el Levante y se cerrará el lunes con el Getafe - Rayo Vallecano. Estos son todos los horarios y canales de televisión.

Horarios, fechas y TV de la jornada 9 en LALIGA: todos los partidos

Deportivo de A Coruña - Levante UD: viernes 16 de octubre, 21.00 horas, Riazor, Movistar Plus+ y DAZN (en abierto).

RCD Espanyol - Atlético de Madrid: sábado 17 de octubre, 14.00 horas, RCDE Stadium, DAZN.

Villarreal CF - Elche CF: sábado 17 de octubre, 16.15 horas, Estadio de la Cerámica, DAZN.

Real Betis - FC Barcelona: sábado 17 de octubre, 18.30 horas, Estadio de La Cartuja, DAZN.

Valencia CF - Athletic Club: sábado 17 de octubre, 21.00 horas, Mestalla, Movistar Plus+.

CA Osasuna - Racing de Santander: domingo 18 de octubre, 14.00 horas, El Sadar, Movistar Plus+.

Celta de Vigo - Deportivo Alavés: domingo 18 de octubre, 16.15 horas, Balaídos, Movistar Plus+.

Málaga CF - Real Sociedad: domingo 18 de octubre, 18.30 horas, La Rosaleda, DAZN.

Real Madrid - Sevilla FC: domingo 18 de octubre, 21.00 horas, Bernabéu, Movistar Plus+.

Getafe CF - Rayo Vallecano: lunes 19 de octubre, 21.00 horas, Coliseum, DAZN.