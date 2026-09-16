Redacción ElDesmarque Madrid, 16 SEP 2026 - 11:42h.

El colegiado madrileño afronta su primer derbi entre los dos grandes de la capital

Mr. Asubío adelanta la nueva norma de los balones en LALIGA y la clave de los chips: "Por fin"

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El Atlético de Madrid - Real Madrid del próximo domingo tendrá un protagonista arbitral que, más allá de su condición de colegiado madrileño, encaja con un perfil muy concreto para un partido de estas características. Miguel Ángel Ortiz Arias será el encargado de dirigir el primer derbi de la temporada, con una designación que supone un paso más del CTA (Comité Técnico de Árbitros) para dejar atrás el antiguo criterio de territorialidad. Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador de ElDesmarque, ha analizado esta decisión y ha hablado de las particularidades del colegiado, dejando claro qué deberán tener en cuenta los jugadores de los dos equipos.

Un árbitro que deja seguir y al que no le gustan las protestas

El carácter de Ortiz Arias puede tener especial importancia en el derbi de este domingo. Ortiz Arias no suele tolerar las protestas constantes ni las situaciones en las que varios futbolistas rodean al árbitro. "No lleva muy bien las protestas. Así que tanto colchoneros como vikingos tienen que tener en cuenta su personalidad: no le gustan los corrillos, no le gustan las protestas, no le gustan los desaires", apunta Mr. Asubío.

El experto arbitral cree que el CTA ha tomado la decisión correcta al asignar a este colegiado para el primer gran partido de LALIGA EA Sports 2026/2027. "Por fin le llega un partido de tronío para dirigirlo como él bien sabe. Para mí es uno de los mejores árbitros de Primera División, deja jugar muchísimo, permite bastante el contacto y, aparte, destaca por su fuerte personalidad", explica Mr. Asubío.

Su estilo también invita a pensar en un partido con continuidad y pocos parones por contactos de escasa intensidad. "A jugar. Vamos a ver un partido de ida y vuelta si los equipos quieren, porque contactitos, el señor Miguel Ángel no pita", sentencia el experto.

La designación tiene además un componente histórico. El CTA ha ido ampliando progresivamente el criterio territorial: después de que árbitros madrileños participaran desde el VAR en el derbi de la pasada temporada, Ortiz Arias se convierte ahora en el primer colegiado de Madrid que dirige sobre el césped un Atlético-Real Madrid.

El historial de Miguel Ángel Ortiz Arias con Atlético y Real Madrid

Ortiz Arias no ha dirigido todavía ningún partido del Real Madrid, pero sí que ha arbitrado al Atlético. Su único precedente con el conjunto rojiblanco fue precisamente otro derbi madrileño, ante el Getafe el 14 de marzo de 2026. El Atlético ganó aquel encuentro por 1-0 y el partido quedó marcado por la expulsión de Abdel Abqar después de que el colegiado, avisado por el VAR, revisara una acción en la que el central del conjunto azulón tocaba las partes íntimas de Alexander Sorloth.