Jero Freixas elige el mejor derbi del mundo y deja fuera el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 13:49h.

El conocido creador argentino enumeraba en sus redes cuáles son para él los tres mejores Derbis del mundo, dejando fuera el madrileño

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Queda muy poco para que se dispute uno de los mejores derbis de nuestro país. El próximo domingo 20 de septiembre se enfrentan el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Metropolitano y se verán las caras una temporada más para decidir cuál es el mejor equipo de la capital española. Como previa a este derbi, ha surgido un debate en redes sociales sobre cuáles son los mejores Derbis del mundo y surge una pregunta inevitable: ¿puede hablarse de los mejores Derbis del mundo sin incluir el Derbi de Madrid?

Un debate en el que Mahou Cinco Estrellas ha querido participar respondiendo al vídeo de Jero Freixas, el reconocido creador de contenido argentino, en el que comparte su particular Top 3 de los mejores Derbis del mundo: Buenos Aires, Milán y Manchester. Una selección que ha despertado el debate entre los aficionados, alcanzando más 1 millón visualizaciones, por dejar fuera un enfrentamiento que resulta imposible pasar por alto, el Derbi de Madrid. Para que cambie de opinión, la marca de cervezas ha invitado al creador de contenido a la capital española para disfrutar del partido en primera persona y quizá así consiga cambiar de opinión metiendo el Derbi de Madrid entre sus favoritos.

El vídeo viral de Jero Freixas olvidándose del Derbi madrileño

Una campaña que surge de un vídeo de Jero en el que su mujer, Josefina de Cabo, intenta preguntar a su audiencia cuál es el mejor derbi y el creador argentino, haciendo gala de su gran sentido del humor, no puede evitar inmiscuirse y acaba dando él su opinión personal. Para empezar en su Top 3 solo quería meter partidos de Derbis argentinos como el 'Clásico de Avellaneda', el Derbi de Buenos Aires entre Boca Juniors y River Plate o en tercer lugar el Derbi de Rosario. Hasta que Josefina le exige objetividad y acaba metiendo el Derbi de Manchester y el Derbi de Milán para completar su Top 3. Sin embargo, haberse olvidado del Derbi de Madrid o el Gran Derbi Sevillano ha hecho que muchos aficionados comenten el vídeo para tratar de que cambie de opinión.