Cristóbal Soria reaparece tras su accidente y muestra las imágenes más duras

El colaborador de El Chiringuito aparece en el programa con cinco puntos en la ceja

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Cristóbal Soria reaparece tras su accidente. El colaborador de El Chiringuito ha estado este lunes por la noche en el programa después de sufrir un percance durante una grabación con Jesús Calleja para su programa mientras hacía rafting. Además de admitir que lo pasó mal, Soria ha mostrado imágenes junto a Josep Pedrerol de cómo le ponían las grapas en la ceja después del incidente: "No apto para todos los públicos".

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.