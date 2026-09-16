La Curva Nord cancela su protesta en Mestalla con un mensaje directo: estos son los motivos

David Torres 16 SEP 2026 - 11:11h.

"Seguiremos siendo críticos, seguiremos exigiendo un proyecto serio y seguiremos defendiendo los intereses de nuestro club"

La Curva Nord convoca una nueva protesta en Mestalla ante la Real Sociedad

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ValenciaTras la victoria contra el Deportivo Alavés, la Curva Nord ha anunciado que cancela la protesta que convocó tras la derrota frente al Sevilla. La Curva, que en el último partido en casa ante el Barça no entró al campo hasta el minuto 19, había propuesto quedarse fuera todo el choque ante la Real Sociedad el domingo. Ahora, después de la llegada de Braulio y los despidos de Carlos Corberán y Ron Gourlay, ha cambiado de parecer.

"Tras valorar la situación actual, Curva Nord ha decidido cancelar la protesta prevista para el próximo partido", explican y aseguran que lo hacen "por una única razón: por el escudo".

Por si hay dudas, recuerdan que "su postura respecto a la gestión del club y a quienes están llevando al Valencia C.F. por este camino no ha cambiado. Seguiremos siendo críticos, seguiremos exigiendo un proyecto serio y seguiremos defendiendo los intereses de nuestro club", aseguran y acaban con un mensaje para la plantilla: "A los jugadores también les exigimos que estén a la altura".

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Este es el comunicado íntegro de la Curva

COMUNICADO OFICIAL CURVA NORD 10

Tras valorar la situación actual, Curva Nord ha decidido cancelar la protesta prevista para el próximo partido.

El próximo domingo estaremos en nuestra grada y animaremos.

Lo haremos por una única razón: por el escudo.

Nuestra postura respecto a la gestión del club y a quienes están llevando al Valencia C.F. por este camino no ha cambiado. Seguiremos siendo críticos, seguiremos exigiendo un proyecto serio y seguiremos defendiendo los intereses de nuestro club.

A los jugadores también les exigimos que estén a la altura.

No aceptaremos faltas de compromiso ni de actitud hacia este escudo, independientemente de quién ocupe el banquillo. Estaremos ahí para animarles cuando defiendan esta camiseta como merece, pero también seremos los primeros en señalarles y exigirles cuando no lo hagan.

Pero entendemos que, en estos momentos, el equipo necesit a su gente y Mestalla debe estar al lado del Valencia.

POR EL ESCUDO. POR NUESTRA HISTORIA. POR EL VALENCIA.