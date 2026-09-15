David Torres 15 SEP 2026 - 23:01h.

"Los primeros partidos lo intentamos hacer pero no logramos el resultado. Lo hicimos hoy"

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El jugador del Valencia CF, Guido Rodríguez, ha atendido a los micrófonos de DAZN y los de VCFMedia para analizar el partido y el triunfo contra el Deportivo Alavés. El argentino, uno de los destacados en la victoria che sabía que los puntos "Son muy importantes. Necesitábamos ganar. Por suerte lo hicimos. Estamos contentos".

Se vio un un Valencia CF diferente y Guido lo reconocía. "Venimos a luchar y estar compactos. Los primeros partidos lo intentamos hacer pero no logramos el resultado. Lo hicimos hoy". Todo y eso, el argentino sabía que la gente estuviera cabreada tras las primeras cinco jornadas. "Entiendo el sentimiento de la gente, quiere que el Valencia vaya para arriba. Nosotros queremos también y hay que demostrarlo dentro del campo. Esperamos poder cambiar el rumbo de la temporada y llevar al Valencia CF donde se merece".

Guido también comentó las siguientes cuestiones:

Victoria

“Era importante desde el punto de vista psicológico. Más que nunca tenemos que estar positivos, tener una mentalidad positiva y ganadora y hoy vinimos de esa forma y lo pudimos conseguir. Vinimos a hacer nuestro partido, con todo lo que conllevaban estos tres puntos. Vinimos a dar la cara, presionar, unirnos y defender compactos y el equipo compitió en todo momento y estuvo a la altura”.

Próximo partido frente a la Real Sociedad en el Camp de Mestalla

“Tenemos que seguir, acaba de empezar y ya tenemos que pensar en el próximo partido porque necesitamos ganar”.

Físico

“Me sentí bien, tuve una molestia en un golpe en un dedo, pero estoy bien”.

Debut de Aaron Mayol

“Una felicitación para él, lo hizo muy bien y no era nada fácil. Todos los canteranos que suban y nos ayuden tienen que tener tranquilidad, la responsabilidad es de los que somos más mayores, ellos tienen que disfrutar”.