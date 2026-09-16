Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 11:21h.

Terzic y el ostracismo de Álvaro Djaló, Beñat Prados y Rego: "No acepta mis decisiones, es todo lo que le pido"

El técnico alemán viaja con 23 jugadores

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El regreso de Gorka Guruzeta es la principal novedad en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de esta noche a las 21.30 horas en el Ciutat de Valencia frente al Levante. Guruzeta, recuperado de la lesión muscular que le hizo perderse el encuentro frente al Elche, entra por el central del filial Iker Monreal en una convocatoria en la que finalmente no ha sido incluido Peio Canales, que acaba de salir de una lesión.

Terzic avanzó en la rueda de prensa previa que tanto Guruzeta como Canales habían empezado ya a trabajar con el grupo, pero en el caso del centrocampista, que suma ya tres encuentros de baja, el alemán ha preferido esperar al menos una jornada más para volver a contar con el vizcaíno.

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Además de Canales y Monreal tampoco viaja a Valencia Dani Vivian, lesionado de larga duración a quien Terzic espera tener a disposición durante el próximo paréntesis liguero.

La convocatoria del Athletic

Por lo tanto, los 23 jugadores citados para el partido frente al Levante son Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Djaló y Johaneko.