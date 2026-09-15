Fran Fuentes 15 SEP 2026 - 16:11h.

El técnico alemán valora el trabajo de varios jugadores con pocos minutos en este arranque liguero

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Edin Terzic compareció en sala de prensa en la previa del partido del Athletic Club frente al Levante UD. El técnico alemán, además de valorar positivamente a Iñaki Williams, ha respondido a los pocos minutos que ha disputado Álvaro Djaló en este arranque liguero. Y es que el jugador, que hace dos temporadas desequilibraba al mundo como extremo en el Braga, tuvo un primer curso muy flojo como rojiblanco, y su año cedido en Arabia Saudí no fue mejor. Ahora espera una oportunidad, y el entrenador ha destacado su trabajo en Lezama junto al de otros compañeros como Alejandro Rego o Beñat Prados.

En este sentido, Terzic explica que la prioridad con Djaló ha sido que se recuperase de una lesión: "Sí, conocí a Álvaro desde el primer día en la pretemporada, y lo primero fue que volviera a su nivel físico, a un nivel en el que está libre de dolor, a un nivel físico en el que necesita estar. Estaba trabajando muy duro en ello. También jugó muchas minutos en la pretemporada, asistió a algunos goles, ha estado en buenas acciones en buenos momentos. Desafortunadamente tuvo un pequeño contratiempo en su desarrollo con pequeñas molestias. Ahora está de vuelta, está entrenando con el equipo de nuevo. Sí, llegó a Camp Nou en Barcelona y hubo otra idea para llevarle a cabo en los últimos partidos. Está trabajando muy duro", explicaba.

Posteriormente, aprovechó para recordar la actitud de otros compañeros que tampoco están teniendo oportunidades en este arranque liguero: "No me gusta hablar demasiado de nombres individuales, pero si me preguntas sobre Álvaro, también necesito que me dé el tiempo de hablar de Rego, por ejemplo. No ha jugado ni un segundo hasta ahora, pero el modo en que viene cada mañana y está entrenando y no acepta mis decisiones, es todo lo que le pido. Está tratando de estar listo para su oportunidad, y esa oportunidad vendrá", vaticina.

Por último, reconoce que está muy satisfecho con el trabajo de todos ellos, también del propio Djaló: "No se trata de nombres como Álvaro, Beñi Prados o Rego. El trabajo es que los jugadores han hecho muy bien en el campo y su trabajo es prepararse en el mejor modo posible para estar listo cuando el momento venga y no dejar que la oportunidad se desvanezca. Álvaro es uno de esos jugadores que me da muy buenas sensaciones y es uno de los jugadores con los que siempre puedo contar en el equipo", asegura.